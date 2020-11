Nuketown Easter Egg – comment le faire dans Black Ops: Cold War. – .

in

La franchise Call of Duty continue de divertir ses joueurs avec des œufs de Pâques cachés. Il y en a beaucoup dans Black Ops Cold War, comme avec Zombies et Die Maschine, mais il y a aussi un œuf de Pâques dans la prochaine carte Nuketown 84. Vous découvrirez ici ce qui a été divulgué et partagé sur l’œuf de Pâques de Nuketown dans Black Ops Cold War.

Les fans se souviendront avoir tiré sur des têtes de mannequins sur les cartes précédentes de Nuketown. Ces œufs de Pâques plus anciens obligeaient les joueurs à tirer sur les têtes sous un certain temps. Ce dernier œuf de Pâques de Nuketown est encore plus facile.

Vous devrez tirer la tête de chaque mannequin sur la carte Nuketown 84 pour terminer l’oeuf de Pâques Black Ops Cold War.

Terminer l’œuf de Pâques de Nuketown 84 donnera à la carte Black Ops Cold War appliquer une ambiance visuelle des années 80 à la Tron.

Tout est très bien dessiné et la musique devient très 80 pour correspondre à son filtre visuel.

Une version plus longue de l’œuf de Pâques est également disponible sur Reddit et montre l’emplacement de la plupart des mannequins.

Pack d’armes Nuketown et ce qu’il comprend

Le pack Nuketown est gratuit pour les joueurs actuels de Call of Duty Black Ops Cold War.

Cependant, l’offre groupée Nuketown sera également gratuite pour tous ceux qui achèteront Black Ops Cold War d’ici le 4 décembre.

Le paquet comprendra un plan de fusil à pompe épique, 6 charmes d’armes, l’autocollant « Sujets de test », un emblème spécial de Nuketown et une nouvelle carte de visite.

La carte Nuketown 84 de Treyarch sera disponible dans Black Ops Cold War le 24 novembre.

