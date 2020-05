Nuit au musée LEGO Set donne vie aux briques / Film

Nuit au musée Ce n’est peut-être pas l’une des franchises de films les plus appréciées de la mémoire récente, mais les films du réalisateur Shawn Levy sont des aventures pour toute la famille avec des moulages impressionnants et une comédie solide. C’est suffisant pour LEGO Master Builder pour créer un personnalisé Nuit au musée Ensemble LEGO qui a une chance de devenir un ensemble de jeu officiel de la société de construction de briques, et vous pouvez l’aider à atteindre l’objectif ultime d’être sur les étagères des constructeurs LEGO. Découvrez-le ci-dessous.

Nuit au musée LEGO Set

Le constructeur LEGO Carlierti (via Nerdist) est à l’origine de la construction personnalisée qui a été publiée sur le site Web LEGO Ideas. Si vous ne le saviez pas, les ensembles personnalisés publiés sur le site LEGO Ideas ont une chance de se retrouver devant le tableau de sélection officiel de LEGO pour devenir un ensemble LEGO légitime disponible à l’achat dans les magasins. Tout ce dont ils ont besoin, c’est de 10 000 votes, et ensuite c’est à LEGO et à leur service juridique de déterminer les détails s’ils le considèrent comme un ensemble viable que les constructeurs LEGO voudraient acheter.

Dans ce cas Nuit au musée Ensemble LEGO, c’est un bâtiment très détaillé avec un intérieur vraiment amusant. Des personnages comme Ben Stiller comme Lawrence Daley (ou Larry), Ricky Gervais comme Dr. McPhee, Robin Williams comme Theodore Roosevelt, Owen Wilson comme Jedediah le cowboy miniature, Steve Coogan comme Octavius ​​le général romain miniature, Rami Malek comme Pharaon Ahkmenrah, et plus sont inclus dans l’ensemble, ainsi que Rexy le squelette de tyrrannosaurus rex.

Ce bâtiment a l’air phénoménal sous tous les angles, et j’aime qu’il puisse être séparé pour voir plus de l’intérieur du musée. Le seul inconvénient pourrait être qu’il s’agit clairement d’un ensemble qui appartiendrait à la catégorie Expert créateur, et avoir 2900 briques pour le fabriquer le placerait probablement dans une fourchette de prix que la plupart des parents n’obtiendront pas pour leurs enfants. Mais cela ferait un excellent ajout à tous les bâtiments modulaires disponibles ces dernières années.

Rendez-vous sur LEGO Ideas et aidez la nuit au musée LEGO à obtenir 10 000 votes.

