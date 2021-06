Nuit d’angoisse pour Nabilla Benattia, son flis Milann hospitalisé en urgence

La nuit du 17 juin, en panique, ils sont obligés d’emmener en urgence leur fils à l’hôpital. Cette nouvelle a également étonné les internautes et les fans du couple. Sur les réseaux sociaux, la star de télé-réalité Nabilla Benattia était en larmes à cause de l’hospitalisation en urgence de son fils Milann après une détresse respiratoire. Face à cette situation, la jeune femme s’est mise dans tous ses états et avait été troublée par la peur.

Une expérience traumatisante, le fils de Nabilla Benattia sous assistance respiratoire

Cette mauvaise nouvelle a entièrement bouleversé Nabilla Benattia et Thomas Vergara. Les deux vedettes de la télé-réalité restaient tranquillement chez eux en se préparant pour un voyage à New York. Lorsqu’ils sont allés voir leur fils dans sa chambre, ils l’ont trouvé dans un état délicat, il ne respire presque plus. Sans plus attendre, ils se sont mis en route pour le chemin de l’hôpital.

On l’a trouvé dans la chambre, il n’arrivait plus à respirer. Il s’étouffait. On l’a emmené à l’hôpital et ils lui ont fait une piqûre de cortisone dans la jambe. Et ils l’ont mis sous appareil respiratoire »

La jeune maman de 29 ans avait tendance à partager son quotidien avec ses millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Il y a une semaine, elle a envisagé de prendre un peu de recul sur sa communauté. Mais elle a décidé de partager cette triste nouvelle et s’est confiée sur son compte snapchat sur cet horrible événement. Dans sa story snapchat, elle affirmait que le trajet que le jeune couple célèbre mettait à arriver à l’hôpital était les plus longues minutes de leur vie puisque leur bébé était tout rouge et n’arrivait presque plus à respirer. Face à cette situation, tout le monde était également choqué et terrifié pour le petit Milann.

Millan, victime d’un croup, une infection virale aiguë des voies aériennes supérieures

Une fois arrivés à l’hôpital, les médecins ont pris en main le petit Miillan âgé de 1 an et demi. Ils l’ont placé sous assistance respiratoire et lui ont fait une piqûre de cortisone dans la jambe. D’après les résultats d’analyse, ils ont affirmé que le fils de la star des réseaux sociaux aurait été victime d’un « croup, une infection virale aiguë des voies aériennes supérieures, suivi d’une inflammation de la trachée et des cordes vocales ». Cela se caractérise par une toux, un bruit fort grinçant et une difficulté à respirer.

« Nous n’avons pas dormi de la nuit, nous avons eu très peur pour Milann. Pour le moment, tout va bien, il est stable. Il a ce qu’on appelle le Croup, une infection virale aiguë des voies aériennes supérieures (…) J’ai vécu les plus longues minutes de ma vie sur le chemin de l’hôpital, il était tout rouge et ne respirait pratiquement plus, du moins avec une grande difficulté. J’ai prié très fort pour lui. Le docteur a dit qu’il aurait pu s’étouffer, il est tellement petit ».

Le petit garçon a failli s’étouffer. Heureusement qu’ils ont pu réagir à temps puisque s’ils ne sont pas arrivés rapidement à l’hôpital, il aurait pu être trop tard. L’enfant aurait pu mourir sans l’intervention immédiate des médecins.

Après une nuit tragique, son fils Milann est sorti de l’hôpital

Cette nuit a été très difficile pour les parents. Ils n’ont même pas pu fermer l’œil parce qu’ils étaient morts d’inquiétude pour le petit Milann. C’était la nuit la plus terrifiante et traumatisante de toute leur vie. Ils n’ont jamais imaginé qu’une telle chose puisse se produire. En fait, d’une manière générale, les symptômes des infections des voies aériennes sont le rhume, la grippe, la congestion nasale, l’écoulement nasal, la gorge qui gratte, la toux ainsi que l’irritabilité. Cependant, la fille de Marie-Luce Grange avait expliqué que leur fils n’avait aucun de ces symptômes.

Après une nuit de cauchemar, sans qu’ils n’aient pu fermer l’œil une seule seconde à cause de l’angoisse permanente et la panique totale, l’ancienne candidate des Anges a annoncé le matin que des nouvelles rassurantes à ses abonnés que l’état de son enfant s’est beaucoup amélioré. Milann irait désormais beaucoup mieux, son état est stable, affirme-t-elle sur son compte snapchat. Pendant cette terrible situation, leurs abonnés l’ont beaucoup encouragé et soutenu.

« Là, il va beaucoup mieux. Ils l’ont mis sous appareil respiratoire pour qu’il puisse respirer, parce qu’il n’arrivait plus à respirer »

Après cette expérience douloureuse et terrible, enfin un grand soulagement pour le couple. Le lendemain, quelques heures après, les médecins ont ordonné qu’ils puissent rentrer tranquillement chez eux. Fort heureusement, leur fils est sain et sauf, il est si petit confie Nabilla Benattia à ses fans.