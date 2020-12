NRL News, l’avocat de Jack de Belin dénonce la politique controversée de retrait

La politique controversée de retrait sans faute de la LNR est à nouveau dans la ligne de mire après une attaque de l’avocat de Jack de Belin.

De Belin a vu son affaire d’agression sexuelle grave renvoyée au procès après qu’un verdict unanime ou majoritaire n’a pas pu être atteint par le jury, après trois semaines de preuves dans l’affaire très médiatisée.

C’est un résultat précaire pour la LNR après que de Belin soit devenu le cas test de la politique de retrait « sans faute » de la ligue, introduite après que l’image du jeu ait été battue en raison d’une vague d’incidents hors du terrain dans le soi-disant « off- saison de l’enfer ‘à la fin de 2018.

Le décret, créé par l’ancien PDG de la LNR Todd Greenberg et le président de la Commission ARL Peter Beattie, a déterminé que les joueurs faisant face à de graves accusations criminelles seraient mis à l’écart jusqu’à ce que leurs procédures judiciaires soient finalisées.

Joueur de la LNR Jack de Belin (Neuf)

Formellement facturé avant la saison 2019, de Belin n’a pas été éligible à jouer depuis deux ans, malgré une formation avec les Dragons et une rémunération complète, supérieure à 600000 $ par saison.

An Origin and Kangaroos sortant lorsqu’il a été démis de ses fonctions pour la première fois, de Belin sera privé de près de trois ans de sa première carrière de joueur à la fin de son nouveau procès. S’il est déclaré non coupable, à mi-chemin de la saison 2021, il aura presque 31 ans.

L’avocat de De Belin, David Campbell SC, a affirmé que les retards dans tout procès donné révélaient des failles dans la politique intransigeante de la LNR.

« C’est un vice de la règle, n’est-ce pas? » Campbell a dit au Herald. « L’absence d’un élément discrétionnaire dans la règle est mise en évidence par cette affaire parce que quelqu’un pourrait être détenu pendant cinq ans.

Jack de Belin arrive aujourd’hui à Wollongong Court. (Kate Geraghty / Sydney Morning Herald)

« Il doit y avoir une amélioration discrétionnaire avec la dureté de la règle. »

Annoncé pour sa capacité à écouter et à agir sur les sentiments des fans, des joueurs et des parties prenantes, Peter V’landys et Andrew Abdo devront équilibrer un sentiment imminent inévitable pour abandonner la politique du « sans faute », si de Belin est déclaré non coupable, tout en préservant le professionnalisme sans précédent qu’ils ont imposé au jeu.

S’exprimant sur la question, Abdo a peut-être donné la plus grande indication que la politique était là pour rester.

« C’est une question de politique qui a été définie par la Commission. C’est une décision forte. Je la soutiens », a déclaré Abdo.

Le jury de Jack de Belin libéré après avoir échoué à rendre son verdict

«J’étais à la LNR à l’époque, j’étais le Chief Commercial Officer, et une partie de la discussion pourquoi nous l’avons fait – nous l’avons fait pour les bonnes raisons. Nous l’avons fait pour protéger le jeu.

«La politique de retrait« sans faute »a été un moment important pour nous. C’était un message à nos fans que, même si nous ne préjugerons pas de la culpabilité ou de l’innocence de quiconque, les personnes accusées d’infractions très graves resteront employées mais ne le seront pas capable de participer au poste de premier ministre.

« Je ne vois aucune raison à ce changement. Si Jack de Belin est reconnu innocent, il sera autorisé à jouer. »

De Belin fera l’objet d’un nouveau procès à Sydney le 12 avrile 2021.