NRL News, Jack de Belin a aggravé le cas de nouveau procès pour agression sexuelle, sans faute

Jack de Belin, la star de St George Illawarra Dragons, a vu son affaire d’agression sexuelle grave renvoyée en avril 2021.

De Belin se défendra à nouveau à Sydney le 12 avril après qu’un verdict unanime ou majoritaire n’a pas pu être atteint par le jury, après trois semaines de preuves dans cette affaire très médiatisée.

C’est un résultat précaire pour la LNR après que de Belin soit devenu le cas test de la politique de retrait « sans faute » de la ligue, introduite après que l’image du jeu ait été battue en raison d’une vague d’incidents hors du terrain dans le soi-disant « off- saison de l’enfer ‘à la fin de 2018.

Le décret, créé par l’ancien PDG de la LNR Todd Greenberg et le président de la Commission ARL Peter Beattie, a déterminé que les joueurs faisant face à de graves accusations criminelles seraient mis à l’écart jusqu’à ce que leurs procédures judiciaires soient finalisées.

Formellement facturé avant la saison 2019, de Belin n’a pas été éligible à jouer depuis deux ans, malgré une formation avec les Dragons et une rémunération complète, supérieure à 600000 $ par saison.

Jack de Belin photographié arrivant au tribunal de Sydney hier. (AAP)

Son procès prolongé soulève une pléthore de considérations pour la LNR, maintenant sous la direction d’Andrew Abdo et du président de la commission ARL Peter V’landys, et sa politique – en particulier en ce qui concerne l’impact qu’elle a sur la carrière de ceux qui sont déclarés innocents.

Titulaire d’Origine et Kangourous lors de sa démission pour la première fois, de Belin sera privé de près de trois ans de sa première carrière de joueur. S’il est déclaré non coupable, à mi-chemin de la saison 2021, il aura presque 31 ans.

Une clause de son contrat le verrait également perdre une partie de son salaire lorsque son cas se poursuivra dans la saison 2021.

L’Association des joueurs de la Ligue de rugby sera sans aucun doute dans les bras, tout comme les Dragons, qui ont ressenti le plein effet d’avoir sans doute le meilleur joueur du club mis à l’écart pendant deux saisons torrides sans un seul match de finale pour le montrer.

Il est impossible de savoir si la présence de Belin aurait changé la fortune du Red V, mais il est facile de dire que cela aurait aidé.

Dragons en avant Jack de Belin. (Getty)

Un peloton allongé trop dépendant de la star du départ Tyson Frizell n’avait pas le punch requis d’une première ligne de premier plan, tandis que les rumeurs de dissidence hors terrain entre de Belin et ses coéquipiers n’ont pas aidé le navire en train de couler de Paul McGregor.

« Il n’a pas joué depuis deux ans … rien ne remplace un match », a déclaré l’entraîneur-chef des Dragons Anthony Griffin à Fox Sports.

« Il n’a pas de blessure et il est aussi en forme que possible sans jouer. Mais nous prendrions un certain temps pour le réintégrer dans l’équipe. »

Pour V’landys, l’homme souvent décrit comme un sauveur de la ligue de rugby en Australie, le nouveau procès de de Belin sera peut-être son plus grand test depuis qu’il a navigué dans le jeu à travers une pandémie mondiale.

Annoncé pour sa capacité à écouter et à agir sur les sentiments des fans, des joueurs et des parties prenantes, V’landys et Abdo devront équilibrer un sentiment imminent inévitable pour abandonner la politique du « sans faute », si de Belin est déclaré non coupable, tout en préservant le professionnalisme sans précédent qu’ils ont imposé au jeu.

S’exprimant sur la question, Abdo a peut-être donné la plus grande indication que la politique était là pour rester.

Conversations enregistrées entendues dans l’affaire du tribunal De Belin

« C’est une question de politique qui a été définie par la Commission. C’est une décision forte. Je la soutiens », a déclaré Abdo.

«J’étais à la LNR à l’époque, j’étais le Chief Commercial Officer, et une partie de la discussion pourquoi nous l’avons fait – nous l’avons fait pour les bonnes raisons. Nous l’avons fait pour protéger le jeu.

«La politique de retrait« sans faute »a été un moment important pour nous. C’était un message à nos fans que, même si nous ne préjugerons pas de la culpabilité ou de l’innocence de quiconque, les personnes accusées d’infractions très graves resteront employées mais ne le seront pas capable de participer au poste de premier ministre.

« Je ne vois aucune raison à ce changement. Si Jack de Belin est reconnu innocent, il sera autorisé à jouer. »

Jack de Belin (Getty)

Abdo a également apaisé les craintes liées aux questions de légalité et d’équité autour de la mise à l’écart d’un joueur qui finirait par être déclaré innocent.

À cela, il a évoqué l’affaire devant la Cour fédérale lancée par de Belin contre la LNR et sa politique en 2019.

La juge Melissa Perry s’est prononcée contre la star des Dragons en faveur de la LNR, renforçant la légitimité de la politique dans sa poursuite de la protection du jeu.

« Le tribunal a admis que rien de moins qu’une règle interdisant à M. de Belin et à d’autres personnes accusées à l’avenir d’infractions graves de nature similaire de se rendre sur le terrain était susceptible de remédier au danger clair et actuel établi par la preuve », a déclaré le juge Perry. dans son jugement.

La Cour entend des plaintes inquiétantes lors de l’audience de Jack de Belin

« Le tribunal a également admis que lorsque la procédure pénale n’était pas finalisée, il y aurait un risque réel d’outrage au tribunal si le LNR devait enquêter sur la violation du code de conduite. »

Pour être démis de leurs fonctions, les joueurs doivent également être officiellement inculpés par la police sur la base de preuves crédibles, et pas uniquement sur des allégations d’individus seuls.

Quel que soit le côté sur lequel vous tombez, la politique de retrait « sans faute » a finalement été fondée sur le comportement des joueurs et a établi une nouvelle norme audacieuse pour les attentes hors terrain.