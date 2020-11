NRL News et NRL clarifient les Cowboys pour un prétendu scandale sexuel

La LNR a innocenté les Cowboys du nord du Queensland de toute infraction liée à un prétendu scandale sexuel impliquant un joueur et un employé.

À la fin du mois dernier, le Sydney Morning Herald a rapporté qu’un joueur vedette des Cowboys aurait « commis un acte sexuel avec une autre personne (pas sa femme) dans les toilettes publiques de l’un des aéroports les plus fréquentés d’Australie » en 2018.

Le mari de la femme qui aurait été impliquée dans l’incident aurait porté plainte contre l’intégrité à l’époque.

Après que des allégations ont fait surface en octobre, la LNR a mené une enquête sur les allégations et a aujourd’hui innocenté les Cowboys de toute infraction.

Cowboys. (Getty)

«L’Unité d’intégrité a mené une enquête approfondie sur chaque allégation formulée, y compris en interrogeant toutes les parties concernées et en examinant toutes les preuves disponibles», a déclaré le PDG de NRL, Andrew Abdo, dans un communiqué.

« Une question importante était de savoir si certaines questions engageaient les règles de la LNR ou étaient de nature privée. La LNR n’a identifié aucune violation des règles de la LNR découlant des allégations. »

Le président des Cowboys, Lewis Ramsay, a déclaré: «D’abord et avant tout, nous souhaitons exprimer à quel point nous sommes déçus que plusieurs membres très appréciés et très appréciés de notre club aient dû endurer des rapports généralisés et enrichis sur de nombreuses allégations pendant que l’Unité d’intégrité de la LNR menait son enquête approfondie .

«Chacun, référencé par son nom ou son poste dans la couverture médiatique, a fourni plusieurs années de service exemplaire et a toujours exercé ses fonctions selon les normes les plus élevées.

« Le club est heureux que, grâce à cette enquête, la LNR ait constaté qu’il n’y avait aucun motif de conclusions défavorables contre le club, ses employés ou sous-traitants.

« Cette affaire découle d’allégations considérées comme personnelles par nature, confirmées par la LNR aujourd’hui et contenues dans des conseils séparés demandés par la direction du club il y a environ deux ans. »