NRL conclut un accord avec les diffuseurs Nine et Fox Sports pour une saison de 20 rounds

Lorsque la LNR reviendra le 28 mai, ce sera pour une saison de 20 rounds, la ligue concluant un accord avec les partenaires de diffusion Nine et Fox Sports sur les dates clés et la structure du tirage.

L’accord signifie que la grande finale de la LNR 2020 se jouera le 25 octobre – trois semaines plus tard que prévu à l’origine.

Comme prévu, les deux premiers tours de la saison qui ont été achevés seront comptés et l’échelle actuelle restera en place lorsque la saison reprendra.

La LNR déterminera le calendrier complet pour le reste de la saison dans les semaines à venir, y compris la date de la série State of Origin.

La grande finale de la LNR de cette année aura lieu le 25 octobre à la fin de la saison de 20 matchs à domicile et à l’extérieur (Getty)

L’accord a été conclu entre la NRL et ses partenaires de diffusion après une longue période de négociations, et le président de la Commission ARL, Peter V’landys, a remercié Nine CEO Hugh Marks et Foxtel CEO Patrick Delany pour leur soutien continu.

« Aujourd’hui est un jour marquant pour la ligue de rugby en 2020 », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« C’est un excellent résultat pour nos joueurs, fans, partenaires et parties prenantes et je suis extrêmement reconnaissant pour la coopération et le soutien de Hugh Marks et Patrick Delany.

« Les deux ont toujours agi de bonne humeur et ont démontré comment les partenaires travaillent ensemble. »

Le président de la Commission ARL, Peter V’landys, a remercié Nine et Foxtel pour leur soutien à la LNR (Getty)

La formation débutera pour les 16 clubs le 4 mai, chaque club de la LNR devant être soumis aux mesures de biosécurité strictes de la ligue.

Après avoir reçu une exemption du gouvernement, les Warriors de Nouvelle-Zélande s’envoleront pour l’Australie dimanche et purgeront leur période de quarantaine de 14 jours à Tamworth avant la saison.

L’annonce de la date de la grande finale de la LNR signifie que la série de finales chevauchera avec la Coupe du monde T20, qui doit actuellement commencer le 18 octobre.

L’Australie devrait ouvrir sa campagne de Coupe du monde par un affrontement contre le Pakistan la veille de la grande finale de la LNR, la Nouvelle-Zélande affrontant les Antilles le jour de la grande finale.

Bien que la LNR ait annoncé sa date pour la Grande Finale 2020, le lieu n’est pas encore déterminé, étant donné le chevauchement avec la Coupe du monde T20.