NRG révèle une «usine fantastique de jeu» de 10 millions de dollars

NRG intensifie son jeu de création avec une nouvelle installation de 20 000 pieds carrés que la société appelle une «usine de jeux fantastiques» au cœur de Los Angeles.

Le NRG Castle a été conçu pour permettre aux joueurs et aux créateurs de NRG d’avoir un espace pour travailler sur le contenu, mais l’organisation souhaite également que ce soit un lieu où la collaboration autour du jeu est au centre.

NRG a dépensé plus de 10 millions de dollars pour cette nouvelle installation, travaillant avec des designers hollywoodiens pour créer une apparence et une sensation très distinctes qui ne peuvent pas être facilement reproduites. D’un grand nombre de lumières LED aux diverses commodités comme un canapé de jeu à deux étages d’un million de dollars, l’expérience à l’intérieur du NRG Castle semble sauvage.

Contrairement à la plupart des installations, le NRG Castle semble occuper un espace géant qui n’est séparé que par quelques meubles plus grands. Il y a des salles séparées pour les équipes et les joueurs pour s’éloigner de la disposition ouverte et s’entraîner dans un environnement plus calme et plus contrôlé. Le choc de San Fransisco a joué plusieurs de leurs Overwatch Matchs de championnat depuis les salles d’entraînement de l’établissement.

Derrière la zone de pratique se trouve également un espace de bureau plus traditionnel pour les rédacteurs en chef de l’organisation ou d’autres membres du personnel s’ils préfèrent ce style d’environnement. C’est là que se trouvent également la salle de conférence typique et d’autres bureaux.

Vous pouvez voir une visite complète des installations de NRG Castle sur la chaîne YouTube de l’équipe.