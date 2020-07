NPD de juin 2020: The Last of Us 2 en tête du classement aux États-Unis

Non seulement The Last of Us: Part II, la PlayStation 4 la plus vendue en exclusivité de Sony et le titre le plus téléchargé du PlayStation Store pour le mois de juin, mais il a également dépassé le palmarès des ventes aux États-Unis. NPD rapporte que le dernier chef-d’œuvre de Naughty Dog était le jeu le plus vendu pour le mois de juin 2020 et le troisième titre le plus vendu en 2020 jusqu’à présent. Il n’a pas réussi à battre le lancement de Marvel’s Spider-Man à travers l’Amérique, mais c’est toujours un résultat très impressionnant pour la dernière sortie d’Ellie. 1,2 milliard de dollars ont été dépensés au total pour l’industrie du jeu, ce qui en fait le plus gros mois de juin depuis 2009.

Ailleurs, Call of Duty: Modern Warfare a fait place à l’exclusivité PS4 en tombant à la deuxième place, Grand Theft Auto V s’est retrouvé en quatrième position et Mortal Kombat 11 continue de bien faire en cinquième. La seule autre nouvelle entrée était SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated en 19e position. Nous avons compilé tous les graphiques de logiciels pertinents ci-dessous.

Top 20 des logiciels NPD: juin 2020

Le dernier d’entre nous: Partie II Call of Duty: Modern Warfare Animal Crossing: New Horizons * Grand Theft Auto V Mortal Kombat 11 Red Dead Redemption 2 Ring Fit Adventure NBA 2K20 Mario Kart 8: Deluxe * Donjons Minecraft * Super Smash Bros.Ultimate Rainbow Six: Siege Minecraft: édition PlayStation 4 The Legend of Zelda: Breath of the Wild * Star Wars Jedi: Fallen Order Borderlands 3 Besoin de chaleur rapide Persona 4 Golden SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom réhydraté Assassin’s Creed Odyssey

Logiciel NPD PS4: juin 2020

Le dernier d’entre nous: Partie II Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V Mortal Kombat 11 Minecraft: édition PlayStation 4 MLB: The Show 20 NBA 2K20 Spider-Man de Marvel Red Dead Redemption 2 Remake de Final Fantasy VII

Jeux NPD les plus vendus de 2020 à ce jour

Call of Duty: Modern Warfare Animal Crossing: New Horizons * Le dernier d’entre nous: Partie II Remake de Final Fantasy VII Grand Theft Auto V NBA 2K20 Dragon Ball Z: Kakarot MLB: The Show 20 Resident Evil 3 Madden NFL 20

*Ventes numériques non incluses