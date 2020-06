Novak Djokovic hausse les sourcils en ignorant les restrictions lors d’un événement de tennis caritatif

Le n ° 1 mondial Novak Djokovic a soulevé la colère du monde du tennis après des étreintes et des high-fiving lors d’un tournoi caritatif dans son pays d’origine.

Alors que les officiels et les joueurs de tennis se demandent comment ou si l’ouverture des États-Unis devrait se poursuivre en raison du coronavirus. Djokovic et plusieurs autres stars ont exprimé des doutes quant à leur disponibilité pour le tournoi dont le lancement est prévu le 25 août.

Alors que le numéro un mondial a cité plusieurs problèmes lors de voyages aux États-Unis et de jouer à New York, il semble que ces mêmes craintes n’étaient pas une préoccupation du jour au lendemain à Belgrade.

Djokovic et d’autres joueurs de classe mondiale ont pris part à un événement d’exposition – et d’après la vision, il est clair que la distanciation sociale de l’événement n’était dans l’esprit de personne.

Le joueur masculin le mieux classé a été vu serrant des joueurs et offrant des high-fives au milieu d’une grande foule.

Djokovic embrasse son partenaire de double Jelena Jankovic lors d’un match à la Coupe Adria. (Twitter)

La Serbie a eu plus de 12 000 cas confirmés de coronavirus avec 252 décès mais le gouvernement a récemment assoupli les restrictions dans le pays européen. Parmi les règles encore en vigueur, le gouvernement serbe a exhorté les gens à garder une distance de 1 mètre les uns des autres.

D’autres joueurs présents dans la capitale serbe pour la tournée caritative de Djokovic nommée Coupe Adria étaient de grands noms comme Alexander Zverev, Dominic Thiem, Jelena Jankovic.

Djokovic a rejeté les affirmations selon lesquelles la santé des personnes risquait de jouer ou de regarder le tournoi et tout a été adopté par le gouvernement.

« Nous avons des circonstances et des mesures différentes, il est donc très difficile de penser aux normes internationales », a déclaré Djokovic, ajoutant que la Serbie avait « de meilleurs chiffres » par rapport à d’autres pays en ce qui concerne la pandémie mondiale.

« Vous pouvez également nous critiquer et dire que c’est peut-être dangereux, mais ce n’est pas à moi de faire des appels sur ce qui est bon ou mauvais pour la santé.

« Nous faisons ce que le gouvernement serbe nous dit et j’espère que nous reprendrons bientôt la tournée ensemble.

High-fives tout au long de la Coupe Adria. (Twitter)

« Bien sûr, des vies ont été perdues et c’est horrible à voir, dans la région et dans le monde. Mais la vie continue, et nous, en tant qu’athlètes, sommes impatients de participer à la compétition. »

Malgré la justification de Djokovic, les écrivains et commentateurs du tennis du monde entier ont réagi avec choc après avoir vu Djokovic serrer son partenaire de double et les autres joueurs dans l’ignorance des règles de distanciation sociale.

New York Times L’écrivain de tennis Ben Rothenberg a déclaré: « En regardant toute la proximité humaine et les câlins à Adria Tour, vous oublieriez presque pourquoi l’Adria Tour existe en premier lieu.

« J’espère que ça se passe bien, mais le fait de voir des foules comme celle-ci me rend nerveux en juin 2020. »

Le commentateur Nick McCarvel a qualifié les sénateurs de « choquants » tandis que l’écrivain de tennis britannique Mike Dickson a également dénoncé Djokovic et les joueurs impliqués.

Il a soulevé la question des doubles standards des joueurs en disant qu’ils ont peur de jouer à l’US Open mais qu’ils se sont rapprochés en Serbie.

René Denfeld a écrit sur Twitter: « Evidemment, pas de distanciation sociale lors de la conférence de presse. Fans côté cour, pas de distanciation sociale.

« Différents pays, différentes étapes de la pandémie, mais après des mois passés à éviter les contacts humains comme des fous, un événement comme celui-ci est un spectacle super choquant. »

Djokovic a déclaré plus tôt dans la semaine qu’il avait des réserves sur le fait de se rendre aux États-Unis, tandis que d’autres joueurs qui ont disputé la Coupe Adria ont également déclaré qu’il serait « difficile » d’y aller.