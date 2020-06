Novak Djokovic COVID-19 | Tournoi Adria Tour à succès contre les coronavirus et impact sur l’héritage

Pour un joueur qui aspire depuis longtemps à l’adulation accordée à ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic vient de servir la mère de tous les doubles fautes.

À une époque où Federer et Nadal ont fermement minimisé l’importance du tennis, avec la pandémie de coronavirus causant la mort et les difficultés, Djokovic a jugé bon de lancer un tournoi qui marquera sa carrière.

Géré par la fondation caritative de Djokovic, l’Adria Tour était un concept discutable au départ, étant donné que l’ATP Tour est toujours fermé. La façon dont elle s’est déroulée, avec des foules bondées et des joueurs affichant une distanciation sociale flagrante, a été une débâcle aux proportions épiques.

Novak Djokovic frappe un coup droit lors de sa victoire sur Viktor Troicki lors de l’événement Adria Tour en Serbie. (Getty)

Trois autres joueurs – Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki – se sont révélés positifs pour COVID-19. Cela se produit lorsque vous faites des choses comme la danse torse nu dans une boîte de nuit lorsque des conseils médicaux judicieux dictent les distances et les masques.

L’un des entraîneurs de Djokovic et deux de l’équipe de Dimitrov ont également été testés positifs, ainsi que la femme enceinte de Troicki, Alexandra. Il reste à voir combien de fans peuvent avoir attrapé un coronavirus lors d’événements d’exposition emballés en Serbie et en Croatie.

Djokovic aurait quitté l’étape croate de l’Adria Tour à Zadar, où l’épidémie s’est produite et la finale a été annulée, sans même être testée. Il est rentré chez lui en Serbie tandis que les autres joueurs ont dû faire face aux retombées de leur participation, avec la simple justification qu’il se sentait bien; quand il est bien connu que de nombreux porteurs de COVID-19, en particulier les jeunes et les sains, restent asymptomatiques.

Dimitrov et Coric ont présenté leurs excuses pour avoir potentiellement propagé des dommages avec leur implication dans la tournée d’Adria. D’autres joueurs ont également exprimé leur contrition, se réveillant apparemment à leur ignorance de ce qui était en jeu.

Djokovic ne l’a pas fait et est en train de stopper le jeu.

Il n’était peut-être pas porteur du virus, mais en créant le tournoi, Djokovic a été activement responsable de la diffusion de COVID-19, qui a maintenant tué près d’un demi-million de personnes dans le monde. Ce sera sûrement une marque noire contre son nom et sa carrière de tennis, étant donné le véhicule qui a créé son propre cluster personnel.

Il n’est pas difficile de monter le cas que Djokovic, n ° 1 mondial et 17 fois vainqueur du Grand Chelem, aurait dû mieux connaître. Là encore, les signes étaient déjà là qu’il avait, au mieux, une compréhension lâche de la gravité de cette pandémie.

En avril, Djokovic s’est prononcé contre la vaccination et a même déclaré qu’il serait opposé à la prise d’un vaccin COVID-19 dès qu’il serait disponible.

« Personnellement, je suis opposé à la vaccination et je ne voudrais pas être forcé par quelqu’un de prendre un vaccin pour pouvoir voyager », a-t-il déclaré.

« Mais si cela devient obligatoire, que se passera-t-il? Je devrai prendre une décision. J’ai mes propres réflexions sur la question et si ces pensées changeront à un moment donné, je ne sais pas. »

Ces commentaires ont été faits sur un chat en direct, mais il n’y a pas eu d’erreur. Djokovic les a soutenus dans un communiqué.

« Personnellement, je suis opposé à la vaccination contre COVID-19 pour pouvoir voyager », a-t-il déclaré.

« Mais si cela devient obligatoire, je devrai décider de le faire ou non. C’est mon sentiment actuel, et je ne sais pas si ça va changer, mais ça influence vraiment ma profession. »

Novak Djokovic devient ému après avoir quitté l’événement Adria Tour à Belgrade. (Getty)

Faire jaillir des vues anti-vaxxer depuis la boîte à savon considérable d’être le meilleur joueur de tennis du monde était controversé. Mais les choses sont devenues vraiment étranges.

Le mois suivant, Djokovic a affirmé que la nourriture et l’eau polluées pouvaient être purifiées par des émotions positives. Oui – Djokovic croit apparemment que la nourriture et l’eau « toxiques » peuvent être nettoyées avec le pouvoir de la prière et de la gratitude.

« C’est la connexion dont vous parlez, la connexion innée et vraiment être présent et être conscient du moment et être conscient du fait que vous buvez de l’eau », a déclaré Djokovic dans un chat Instagram Live avec l’entrepreneur de bien-être Chervin Jafarieh.

« J’ai vu des gens et je connais des gens qui, par cette transformation énergétique, par le pouvoir de la prière, par le pouvoir de la gratitude, ils parviennent à transformer la nourriture la plus toxique ou l’eau la plus polluée, en eau la plus curative. »

« Parce que l’eau réagit et les scientifiques ont prouvé que les molécules de l’eau réagissent à nos émotions, à ce qui se dit.

« Je crois vraiment que nous devrions continuellement, chaque jour, que lorsque nous nous asseyons, nous nous asseyons sans caméras, sans téléphone … ou pire encore, avoir des discussions nerveuses et des discussions conflictuelles (sic) à table avec vos proches pendant votre repas. »

Et puis ce mois-ci, le fiasco de l’Adria Tour. La mise en scène d’un tournoi d’exhibition aussi mal conçu a eu lieu lorsque Djokovic a franchi la frontière entre la détention de croyances personnelles douteuses et leur infliction à d’autres d’une manière potentiellement dangereuse.

De plus, Djokovic est apparu comme un hypocrite pendant l’événement. Il a exhorté les fans, emballés côte à côte dans les tribunes, à se souvenir des victimes de COVID-19 alors qu’il était en train de les exposer à un risque accru d’infection.

Plus tôt en juin, il a exprimé sa consternation face aux mesures de biosécurité prévues par l’US Open, suggérant qu’il pourrait ne pas jouer le Grand Chelem s’il n’était autorisé qu’à un entourage minimal. Non, ce n’était pas l’inquiétude que New York soit une zone de catastrophe pandémique; il craignait de ne pas avoir ses nombreux entraîneurs, analyste stratégique, entraîneur physique, physiothérapeute et partenaire d’entraînement à ses côtés.

Le Serbe a depuis adouci cette position, ne voulant probablement pas laisser la chance de remporter un autre glissement majeur entre ses mains avec Wimbledon déjà annulé cette année.

Viktor Troicki et Novak Djokovic s’embrassent avant leur match Adria Tour à Belgrade. (Getty)

Djokovic est un grand joueur de tennis de tous les temps et pourrait bien devenir le plus grand de tous les temps, en termes de victoires en Grand Chelem. Il est le plus jeune de la course des Trois Grands contre Federer (20 slams) et Nadal (19).

Mais il a été bien documenté qu’il n’a pas reçu la même vénération de la part des fans, en dehors des Serbes, et c’était avant de libérer certaines de ses vues plus inhabituelles sur le monde.

Chaque personne a droit à ses propres croyances, mais pour une personnalité publique de haut niveau, les opinions controversées signifient porter une cible sur le dos.

Déjà outsider des Big Three en termes d’affection du public, Djokovic a commis une grave erreur de jugement avec l’Adria Tour, avec des conséquences dangereuses bien plus importantes que le tennis.

Lorsqu’il est lui-même jugé à la fin de sa carrière, l’exposition malheureuse peut lui faire plus de mal que n’importe lequel des matchs qu’il a tristement quitté au début de sa carrière, et bien au-delà du classement n ° 3 dans son concours de popularité superficielle avec Federer et Nadal.