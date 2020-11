Novak Djokovic appelle à une politique de violence domestique dans le tennis à la lumière des allégations d’Alexander Zverev

Christine Le Tennier Tartare d'algues au potimarron et à la châtaigne - Pot de 90g

Quand le potimarron et la châtaigne font la curieuse rencontre de végétaux marins... cela donne le tartare de Mémé Henriette ! Ce tartare, c'est un mélange innovant et étonnant, qui fonctionne très bien. L'algue se marie parfaitement avec la douceur du potimarron et la gourmandise de la châtaigne. Un mélange