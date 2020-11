Nova Esports couronnée championne de la saison automne 2020 de la LRC Est

in

Image via Supercell

Nova Esports a remporté le Clash Royale Ligue (CRL) Est saison automne 2020. L’équipe a battu PONOS 3-1 dans une finale intense aujourd’hui pour remporter le trophée et a empoché 120 000 $ avec cette victoire.

Nova a placé dans une septième position partagée la saison dernière. Suite à cela, l’organisation a amené Wenrui « Rain » Wu, Mengchao « D.King » Sang, « Auk » et « CRS » pour la saison d’automne. Cette décision semble avoir porté ses fruits car l’équipe a réussi à tout gagner plus tôt dans la journée.

Chenghui «Lciop» Huang de Nova a remporté le prix MVP lors de la finale aujourd’hui. Le joueur était crucial pour l’équipe aujourd’hui. Il a remporté les deux derniers matchs du set du King of the Hill (KOH) et a également remporté le set décisif en un contre un, battant le «KK» de PONOS 2-1.

Voici les résultats de la série des finales de la saison automne 2020 de la LCR Est:

Définir un: deux contre deux

Nova’s Auk et Lciop ont affronté « RAIKIJONES » et « RAD » de PONOS

Nova a gagné 2-1.

Deuxième set: le roi de la colline

Premier jeu

Nova’s Rain contre KK de PONOS: Rain a gagné.

Jeu deux

Nova’s Rain contre RAIKIJONES de PONOS: RAIKIJONES a gagné.

Troisième match

AUK de Nova contre RAIKIJONES de PONOS: Pingouin a gagné.

Quatrième partie

Lciop de Nova contre RAIKIJONES de PONOS: Lciop a gagné.

Cinquième match

Lciop de Nova vs. Mugi de PONOS: Lciop a gagné.

Troisième série: un contre un

Le CRS de Nova était contre Mugi de PONOS.

PONOS a gagné 2-1.

Définir quatre: un contre un

Le Lciop de Nova contre le KK de PONOS.

Nova a gagné 2-1.

Les quatre meilleures équipes de la saison d’automne se qualifieront désormais pour la finale mondiale CRL 2020. Il s’agit de Nova Esports, PONOS, W.EDGM et FAV Gaming. L’événement aura lieu à Shanghai, en Chine, les 5 et 6 décembre. Les quatre meilleures équipes de la CRL Ouest se rendront également à l’événement.

