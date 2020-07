Nova balaie une nouvelle fois ses feuilletons, avec ‘Fugitiva’ en tête de série

[cimg[cimg

Nova continue d’être la chaîne leader de la TNT grâce à l’attraction de ses feuilletons. « Fugitiva ‘est à nouveau la plus regardée en prime time avec 484 000 followers et 3,7% de part, tandis que «Doña Bárbara» rassemble 433 000 et 3,9% dans l’après-midi. Dans cette même bande se détachent «Quand je tombe amoureux» (431 000 et 4,5%) et «Sortilegio» (419 000 et 4,1%). Seul le cinéma occidental de Trece brise l’hégémonie en se glissant sur le podium avec « The Burden of Indian Riders », qui a signé 4,5% et 432 000 spectateurs.