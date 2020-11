Nouvelles règles de la FIFA pour protéger les droits de maternité des joueuses – Football

in

Les footballeuses devraient bientôt voir leurs droits de maternité protégés en vertu des nouvelles règles d’emploi annoncées jeudi par la FIFA. L’instance dirigeante du football se prépare à mandater les clubs à accorder au moins 14 semaines de congé de maternité payé à un minimum des deux tiers du salaire complet d’un joueur. Les organismes nationaux de football peuvent insister sur des conditions plus généreuses.

« Son club sera dans l’obligation de la réintégrer dans l’activité footballistique et de fournir un soutien médical adéquat et continu », a déclaré la FIFA.

Tout club qui a mis fin au contrat d’un joueur pour devenir enceinte doit payer une indemnité et une amende, et être banni du marché des transferts pendant un an.

« L’idée est de protéger les joueuses avant, pendant et après l’accouchement », a déclaré le directeur juridique de la FIFA, Emilio Garcia, lors d’une conférence téléphonique.

Cette décision est considérée comme une étape clé dans la professionnalisation du football féminin – et le respect de la vie de famille des joueuses – après une Coupe du monde 2019 réussie et un investissement accru de la part des clubs d’élite dans la création d’une équipe féminine.

L’attaquant américain Alex Morgan, vainqueur de la Coupe du monde l’année dernière, a signé avec Tottenham en septembre, quatre mois après avoir donné naissance à son premier enfant. Elle a joué son premier match ce mois-ci.

Les règles, créées avec l’aide du syndicat mondial des joueurs FIFPro, devraient être approuvées par le Conseil de la FIFA le mois prochain et entreront en vigueur le 1er janvier.

Bien que les organes judiciaires de la FIFA n’aient pas été confrontés à des différends contractuels concernant les droits de maternité, Garcia a visé à devancer les problèmes potentiels dans le football féminin en pleine croissance.

«Nous pensons que ces règles font partie du bon sens», a-t-il déclaré à propos de cette décision, qui suit les normes de l’Organisation internationale du travail sur la compensation du congé de maternité.

Au moins huit semaines du congé de maternité minimum de 14 semaines doivent être après l’accouchement du joueur.

La FIFA prévoit également d’aider les clubs en leur permettant d’inscrire un joueur en dehors d’une fenêtre de transfert en tant que remplaçant temporaire pendant un congé de maternité.

Les entraîneurs bénéficieront également d’une protection contractuelle formelle dans la proposition.

« La FIFA ne s’est jamais occupée d’eux (les entraîneurs) au cours des 120 dernières années », a déclaré Garcia, prédisant que les nouvelles règles bénéficieraient aux entraîneurs qui travaillent au niveau international.

Les règles rédigées visent à «protéger la stabilité contractuelle, parvenir à une plus grande transparence et s’assurer que les entraîneurs sont également payés à temps», a déclaré la FIFA.

