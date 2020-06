Nouvelles de tennis | Pourquoi Novak Djokovic a failli quitter le tennis après la défaite de l’Open de France 2010

Ce fut une défaite si choquante que Novak Djokovic a voulu quitter le tennis.

Il était 49-0 à ce point. Il est 160-0 depuis.

Mais il y a 10 ans, c’est arrivé pour la seule et unique fois de sa carrière légendaire: il a perdu un match du Grand Chelem en deux sets.

C’était le seul coup sûr dans un dossier de 209-1 après avoir pris deux sets pour aimer mener aux majors.

Son conquérant: le n ° 27 mondial Jurgen Melzer, qui à ce moment-là était 0-22 en Slams lorsque deux sets à aimer. Le gauchiste autrichien a battu Djokovic, troisième tête de série, 3-6 2-6 6-2 7-6 (7-3) 6-4 en quarts de finale de l’Open de France, le 2 juin 2010.

Jurgen Melzer célèbre après avoir battu Novak Djokovic en cinq sets à l’Open de France 2010. (Getty)

« C’est le moment le plus incroyable de ma carrière », a déclaré Melzer, un joueur de qualité qui a atteint le meilleur classement du n ° 8 mondial l’année suivante.

Il n’en était pas sûr à l’époque, mais le moment était tout aussi séminal pour Djokovic.

« J’ai pleuré après ce coup de grâce. C’était un mauvais moment, je voulais arrêter le tennis parce que tout ce que j’ai vu était noir », a déclaré le grand serbe à Sky Sports Italia (traduit) en avril de cette année.

« Mais c’était une transformation. Après cette défaite, je me suis libéré.

« J’avais gagné en Australie en 2008, j’étais n ° 3, mais je n’étais pas content. Je savais que je pouvais faire plus, mais j’ai perdu les matchs les plus importants contre Federer et Nadal.

« A partir de ce moment, j’ai mis la pression sur moi-même et j’ai commencé à jouer de manière plus agressive. Ce fut le tournant. »

Djokovic traversait ce match de huitièmes de finale de Roland Garros. Il menait 2-0 dans le troisième set, avec une avance apparemment inattaquable.

Mais les mauvaises vieilles habitudes de Djokovic sont apparues. Il prétendait souffrir de symptômes du rhume des foins. Il était agité. Il s’est battu, mais pas assez dur.

Novak Djokovic explose lors d’un appel de ligne dans le dernier match de sa défaite contre Roland-Garros contre Jurgen Melzer. (Getty)

Il a interrompu un appel en ligne douteux lorsque Melzer avait 0-15 ans pour le match. Même après que l’arbitre Carlos Bernardes se soit précipité pour vérifier la marque sur la terre battue, confirmant un appel de sortie, Djokovic bouillonnait.

« Pour quelqu’un qui est arbitre de chaise depuis tant d’années et d’années d’expérience, commettre une telle erreur à ce stade est incroyable », a-t-il déclaré après le match.

« Je ne sais pas ce qui se passait avec lui, mais le ballon avait l’air bien de partout. Même à la télévision, on pouvait voir que c’était bon. »

Djokovic a au moins pris possession du bouleversement.

« Je ne peux pas lui reprocher d’avoir perdu ce match, bien sûr. C’est un appel », a-t-il déclaré.

« Si cet appel était en ma faveur, je le briserais peut-être. Ce match serait 0-30 et il ressentirait un peu de pression. Mais j’aurais dû faire mon travail plus tôt. C’est certainement ma faute et j’en ai payé les conséquences. »

Novak Djokovic avec un étirement de marque dans sa défaite de l’Open de France 2010 contre Jurgen Melzer. (Getty)

Comme Djokovic y a fait allusion avec Sky Sports, sa première victoire en Grand Chelem à l’Open d’Australie ne s’est pas immédiatement traduite en parité avec Roger Federer et Rafael Nadal. L’Open de France 2010 était son neuvième échec consécutif à faire une autre finale majeure; Federer et Nadal ont remporté huit de ces titres, séparés par l’US Open 2009 de Juan Martin del Potro.

Autre anecdote: entre Wimbledon 2004 et l’Open d’Australie 2017, cet Open de France a été le seul Grand Chelem à ne pas présenter Djokovic ou Roger Federer en demi-finale. Melzer a perdu sa demi-finale en deux sets contre Nadal, qui a remporté sa cinquième Coupe des Mousquetaires et sa septième majeure en battant Robin Soderling.

Une sortie en quart de finale n’était qu’un blip pour Federer, le champion de Roland Garros 2009 qui était alors 16 fois grand vainqueur. Mais pour Djokovic, c’était comme une fatalité.

Il a réussi un autre coup à Wimbledon cette année-là, s’inclinant en demi-finale contre Tomas Berdych, 12e tête de série. Il a perdu la finale de l’US Open en quatre sets face à Nadal.

Mais il s’est progressivement transformé en un joueur différent. Il a développé des capacités défensives stupéfiantes, une attaque imparable et un courage plus profond. Il a remporté trois tournois du slam en 2011: un deuxième Open d’Australie, ainsi que des titres inauguraux à Wimbledon et à l’US Open.

Il a fait les demi-finales de l’Open de France, puis est allé en finale, semi-finale et finale au cours des quatre prochaines années. Il est finalement devenu champion de Roland Garros en 2016, battant Andy Murray en quatre sets pour terminer non seulement un Grand Chelem en carrière, mais le « Djoker Slam »; quatre victoires majeures consécutives, à commencer par Wimbledon 2015.

La victoire finale de Djokovic à Wimbledon en 2019 contre Federer est ce qu’il est devenu. Il a sauvé deux points de championnat à 7-8 dans le cinquième set, avant de remporter le plus long décideur du All England Club de l’histoire 7-6 (7-5) 1-6 7-6 (7-4) 4-6 13-12 ( 7-3) après quatre heures et 57 minutes.

Il en est de même pour son huitième titre de l’Open d’Australie record cette année, quand il est revenu de deux sets à un pour battre un Dominic Thiem endémique 6–4 4–6 2–6 6–3 6–4 en trois heures et 59 minutes. Djokovic a remporté la plus longue finale majeure jamais disputée lorsqu’il a battu Nadal lors du match décisif 2012 à Melbourne Park, l’emportant 5–7 6–4 6–2 6–7 (5-7) 7–5 après cinq heures et 53 minutes.

Novak Djokovic regarde vers le ciel après avoir de nouveau remporté l’Open d’Australie en 2020. (Getty)

Une fois que Djokovic a appris à gagner, il a généralement trouvé un moyen. Longtemps tourné en dérision comme l’homme qui se retire presque systématiquement des matchs, il est vraiment fait de choses sévères. Le Serbe a remporté ses cinq dernières finales de Slam, neuf de ses 10 dernières … et 16 depuis qu’il a pensé à abandonner après avoir perdu contre Melzer.

Djokovic compte 17 Slams, toujours derrière Nadal (19) et Federer (20), mais avec les meilleures chances de compléter son parcours en tant que plus jeune (33) parmi les «Big Three». Il reste à voir quelles majors auront lieu cette année au milieu de COVID-19, avec Wimbledon déjà annulé pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

Djokovic pourrait pourtant devenir, par nombre de majors, le plus grand joueur de tennis masculin de tous les temps. Et tous ces slams sauf un ont été gagnés après cette défaite écrasante et jamais répétée à Roland Garros.

Djokovic avait battu Melzer à deux reprises avant ce match et avait eu la chance de venger sa défaite à Roland-Garros deux ans plus tard, en quart de finale à Pékin. Le Serbe a gagné 6-1 6-2 en 54 minutes. Il est le n ° 1 mondial actuel et a remporté 79 titres, plus 143 millions de dollars en prix de carrière.

Melzer, 39 ans, joue toujours professionnellement, bien qu’il se soit retiré du simple après avoir remporté cinq titres ATP. Il possède plus de 10 millions de dollars de prix en carrière, a remporté un titre en double à Wimbledon la même année qu’il a battu Djokovic à Paris et a également remporté le double de l’US Open 2011.