Nouvelles de tennis | Nick Kyrgios critique ATP Tour, d’autres pour «mauvaise forme» sur les plans de relève des joueurs

Nick Kyrgios a fustigé l’ATP Tour et d’autres instances dirigeantes du tennis pour un effort tardif visant à fournir un soulagement financier aux joueurs pendant l’arrêt du coronavirus.

Alors que les plus grandes stars du jeu sont incroyablement riches, de nombreux joueurs de tennis se battent contre des pros qui peuvent difficilement se permettre un hiatus long et imprévu.

Il semble que l’aide financière soit en cours, bien qu’un programme de soulagement pour les joueurs ne soit toujours pas finalisé. À lui seul, le circuit ATP contribuerait à plus d’un million de dollars au soulagement des joueurs une fois l’initiative lancée.

Mais avec le tennis suspendu de mars à au moins juillet, Kyrgios a déclaré que les joueurs avaient été « laissés dans l’ignorance », que la réponse tardive était « de mauvaise forme » et que les patrons de tennis devaient « se dépêcher ».

Un plan a été annoncé qui attirerait un financement de 4,5 millions de dollars des meilleurs joueurs et des instances dirigeantes du tennis, pour un don à des joueurs de rang inférieur.

L’icône du tennis, Billie Jean King, a déclaré que la fermeture avait révélé des « inégalités » dans le sport et qu’il incombait aux joueurs de haut niveau de continuer à rechercher un soulagement financier pour leurs collègues moins légers.

« Un peu d’argent a été versé aux joueurs, mais nous devons penser à plus », a déclaré King à Tennis Channel.

« Les gens qui doivent conduire ce sont les meilleurs joueurs. Parce qu’ils ont la grande boîte, ils ont l’argent, c’est vraiment important pour eux de passer à la vitesse supérieure. »

Nick Kyrgios lors de son premier tour de l’Open d’Australie. (Getty)

Vous trouverez ci-dessous la déclaration commune publiée par les instances dirigeantes du tennis – ATP et WTA Tours, la Fédération internationale de tennis et les quatre tournois du Grand Chelem – concernant le soulagement des joueurs.

« Avec autant d’incertitude quant au moment où il sera sûr de recommencer les tournées de tennis professionnelles, les instances dirigeantes internationales du tennis mondial peuvent confirmer qu’elles sont en discussion pour créer un programme de soulagement des joueurs afin de fournir une assistance indispensable aux joueurs particulièrement touchés. » pendant cette période de crise du coronavirus (COVID-19).

« Ces discussions ont bien avancé et les détails sont en cours de finalisation et une annonce est attendue dans un proche avenir. Il est déjà convenu que l’ATP et la WTA administreront le programme de secours aux joueurs et que les sept parties prenantes apporteront une contribution significative.

« La santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans le tennis sont la priorité absolue de toutes les instances dirigeantes, et la communauté du tennis n’a pas hésité à jouer son rôle pour limiter la propagation de l’infection.

« Ceci est particulièrement vrai pour nos joueurs, avec un si grand nombre d’engager leurs fans à travers des messages d’espoir tout en réitérant l’importance de rester en sécurité à la maison, ainsi que de montrer des façons créatives de rester en forme et de pratiquer notre sport pour être prêt le moment venu. ce jeu peut recommencer.

« Nous savons que pour nos joueurs, ainsi que pour tant de personnes dans le monde, il existe un besoin de soutien financier pour ceux qui en ont le plus besoin et nous sommes impatients de finaliser et de partager les détails d’un plan en temps opportun. »

Novak Djokovic regarde vers le ciel après avoir remporté l’Open d’Australie, encore une fois. (Getty)

La déclaration conjointe fait suite à une lettre de Novak Djokovic, n ° 1 mondial et président de l’ATP Players Council, qui décrivait une proposition formulée après une conversation entre lui-même, Roger Federer et Rafael Nadal.

La proposition verrait des joueurs comme les «trois grands» contribuer 30 000 $ US au soulagement des joueurs. Il semble qu’il y ait un léger désaccord entre les joueurs et les patrons de tennis quant aux joueurs de rang inférieur qui devraient obtenir un soulagement financier.

Vous trouverez ci-dessous une version révisée de la lettre de Djokovic, qui a été publiée dans les médias.

« Salut les gars,

« Je voulais vous écrire au sujet du soutien financier aux joueurs de rang inférieur n ° 250-700 en simple. ATP a alloué plus de 1 million de dollars à ce fonds de secours. Ils ont prévu de contribuer aux joueurs classés entre n ° 150-400 en simple.

« Rafa, Roger et moi avons parlé hier et c’est ce que nous proposons. Nous pensons qu’il est plus important de soutenir les joueurs du n ° 250-700. Les 250 premiers joueurs (la plupart au moins) ont joué des qualifications pour les tournois du Grand Chelem en 2019 et ce année à l’Open d’Australie. Cette participation aux qualifications du Slams leur garantirait une somme d’argent décente. En dehors de 250, c’est là que se déroule la véritable lutte financière, ce qui est attendu.

« Nous pensons que nous devons tous nous réunir et aider ces gars. Beaucoup d’entre eux pensent à quitter le tennis professionnel parce qu’ils ne peuvent tout simplement pas survivre financièrement. Malheureusement, il y a une très grande quantité de joueurs dans le groupe entre le n ° 250 -700 qui ne sont pas soutenus par les fédérations ou qui n’ont pas de sponsors. L’ATP compte environ 700 membres et nous devons essayer de nous occuper de tous. Nous devons envoyer le message à la communauté du tennis et au monde du sport que nous nous soucions de chacun autre et surtout l’avenir du tennis, n ° 250-700, c’est surtout là où se positionne cet avenir, ils sont la base du tennis et la base du sport professionnel.

« Voici ce que nous proposons:

« Les 100 meilleurs joueurs simples et les 20 meilleurs doubles contribuent financièrement au Player Relief Fund dans le tableau financier suivant;

Classements:

• 50-100> 5 000 $ chacun

• 20-50> 10 000 $ chacun

• 10-20> 15 000 $ chacun

• 5-10> 20 000 $ chacun

• 1-5> 30 000 $ chacun

• 20 meilleurs doubles> 5 000 $ chacun

# Le montant total est de 1 050 000 $

– Qu’en plus du montant similaire alloué par l’ATP et, espérons-le, le Grand Chelem donnera bientôt 500 000 $ chacun, devrait être au total entre 4 et 4,5 millions de dollars.

• L’objectif est de donner 10 000 $ à chaque joueur 250-700. Ce serait de 4 à 4,5 millions de dollars.

– Le président de l’ATP dit qu’il y a de fortes chances que les Grands Chelems contribuent 500 000 $ chacun. Ce qui est une bonne nouvelle. Espérons que cela se produise dans un avenir très proche.

« De plus, Roger, Rafa et moi-même avons proposé à l’ATP que 50% des prix de la finale du World Tour à Londres (si cela se produit en novembre / décembre) soient versés au Player Relief Fund. Ce sera une autre somme importante. De toute évidence, nous Je ne sais pas si cet événement aura lieu cette saison. Si cela ne se produit pas, nous devrions tous contribuer une somme importante de prix de l’Open d’Australie 2021. Pas seulement trois d’entre nous, mais tous les joueurs qui font partie de la WTF à Londres ou Australian Open 2021. De cette façon, il est juste que tout le monde contribue.

« En termes de joueurs de double de rang inférieur, nous devrions également les soutenir, mais pour le moment, nous n’avons aucune idée du montant d’argent qui sera équitable et à quel montant de joueur (quel classement.) des réflexions à ce sujet également et proposer quelques idées?

« Merci. Les gars, je sais que tout le monde a des difficultés financières dans ces circonstances. Bien sûr, quelqu’un de plus, quelqu’un de moins. J’ai l’impression que c’est la façon pour nous de faire preuve d’une grande unité, compréhension et compassion pour nos collègues joueurs qui essaient de gagner sa vie ou du moins ne pas perdre d’argent dans le tennis. S’il vous plaît essayez de reconnaître cela comme un exemple pour les générations futures. Que Dieu vous bénisse tous.

« Je demande à TOUT LE MONDE d’écrire son opinion sur le groupe car cette question est TRÈS importante maintenant, car vous pouvez imaginer combien de joueurs ont désespérément besoin d’une aide financière.

« Si nous vous soutenons tous (ou au moins à 90%), nous procéderons le plus tôt possible afin que ces joueurs obtiennent notre soutien.

« Je vous remercie,

« Novak. »