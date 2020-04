Nouvelles de tennis | Dominic Thiem rejette le plan de secours pour les joueurs de rang inférieur « non professionnels »

La superstar du tennis Dominic Thiem a hésité à verser de l’argent de secours aux joueurs de rang inférieur, affirmant que beaucoup étaient « assez peu professionnels ».

Thiem a fait le commentaire explosif alors que le circuit ATP finalise un plan pour offrir un soutien financier aux joueurs à faible revenu. La traduction a été vérifiée comme exacte par New York Times écrivain de tennis Ben Rothenberg.

« Aucun des joueurs les moins bien classés ne doit se battre pour sa vie », a déclaré Thiem à l’Autriche Krone Sport.

« J’ai vu des joueurs sur le Tour ITF qui ne s’engagent pas à 100% dans ce sport. Beaucoup d’entre eux ne sont pas très professionnels. Je ne vois pas pourquoi je devrais leur donner de l’argent. »

Dominic Thiem. (Getty)

Thiem qui ferait un don de 30 000 $ US sur proposition du président de l’ATP Players Council et n ° 1 mondial Novak Djokovic.

Le numéro 3 mondial autrichien a réalisé des gains de carrière de près de 24 millions de dollars américains (37 millions de dollars) et a fait plus de 2 millions de dollars juste pour la finale de l’Open d’Australie de cette année, qu’il a perdu contre Djokovic.

« Je préfère faire un don aux personnes et aux institutions qui en ont vraiment besoin », a déclaré Thiem.

« Il n’y a pas de profession au monde où vous êtes assuré de réussir et d’avoir un revenu élevé au début de votre carrière.

« Aucun des meilleurs joueurs n’a pris quoi que ce soit pour acquis. Nous avons tous dû nous battre pour monter dans le classement. »

Le plan de Djokovic a été formulé en consultation avec les autres grands Roger Federer et Rafael Nadal. Il visait à verser 10 000 $ US aux joueurs classés entre 250 et 700 pendant la fermeture en cours du tennis.

Le plan a recueilli le soutien des joueurs, bien que beaucoup se soient demandé pourquoi il a fallu une pandémie mondiale pour susciter l’inquiétude pour les combattants mal payés.