Nouvelles de la LNR, Will Chambers en pourparlers avec les Broncos sur le retour de la LNR

L’ancienne star de Storm, Will Chambers, pourrait rejoindre les Broncos de Brisbane dans un mouvement de choc alors qu’il prévoyait un deuxième retour dans la LNR.

Selon le Courier Mail, Chambers s’est renseigné auprès de la direction de Broncos sur la possibilité d’atterrir à Red Hill en 2021.

Chambers est actuellement sous contrat avec Suntory Sungoliath au Japon, mais on dit que le joueur de 32 ans a le mal du pays et cherche à terminer sa carrière dans la LNR.

Avec Jack Bird déménageant chez les Dragons et Darius Boyd prenant sa retraite, Herbie Farnworth est le seul centre reconnu de Kevin Walters – aux côtés de Kotoni Staggs, blessé.

Will Chambers a marqué 82 essais pour Melbourne Storm (Getty)

Selon le Courier Mail, Chambers a eu des «discussions furtives» sur un retour dans la LNR avec les Broncos, mais l’entraîneur Kevin Walters a arrosé le battage médiatique.

« Nous n’avons actuellement aucune place pour quiconque dans le plafond salarial, donc ce que nous avons sur notre liste est ce que nous avons », a déclaré Walters au Courier-Mail.

«Je parle à Will plusieurs fois par an par le biais de nos associations à Melbourne (où Walters était entraîneur adjoint) et avec l’équipe Queensland Origin.

« Nous avons un comité qui prend des décisions sur le recrutement … Will est au Japon pour jouer au rugby, c’est à peu près tout ce que je sais. »

Chambers a joué pour le Storm en 2007-10 et 2012-19, passant à l’union de rugby entre les deux.