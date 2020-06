Nouvelles de la LNR, The Mole | Les Rabbitohs de Sydney du Sud sont «  en retard  » au redémarrage, John Bateman Bulldogs

Les initiés de South Sydney m’ont dit que les Rabbitohs étaient « sous-tendus » avant le grand affrontement de vendredi soir avec les Roosters.

Le courrier était que quelques-uns des joueurs vedettes des Souths n’avaient pas travaillé aussi dur qu’ils auraient pu l’isoler – et c’est à quoi cela ressemblait certainement alors qu’ils luttaient contre une équipe déterminée de Roosters.

Les Rabbitohs étaient à la recherche d’une bonne partie du jeu, mais avec le nouveau rythme de la «ligue de rugba», ils ne pouvaient pas égaler les Roosters super-en forme et ont été dépassés 28-12.

Les joueurs de South Sydney Rabbitohs semblent découragés après avoir concédé un essai aux Roosters de Sydney. (Getty)

BULLDOGS FIRM FOR BATEMAN SIGNATURE

Les Bulldogs sont devenus les grands favoris pour signer l’attaquant de Canberra John Bateman.

La star de Grande-Bretagne est sous contrat avec les Raiders pour 2021, mais son manager Isaac Moses estime qu’il vaut plus que son paquet de 600000 $.

Moses croit que les clubs rivaux seraient prêts à payer plus de 800 000 $ pour le rameur anglais, qui a connu une première saison exceptionnelle pour les Raiders l’année dernière.

Canberra est résigné à perdre Bateman et lui a donné à contrecœur la permission de tester le marché, avec les Bulldogs, Dragons et Titans trois clubs qui pourraient se permettre de l’intégrer dans le plafond salarial.

Mais Large monde du sport a été informé que Belmore est la destination la plus probable pour Bateman, le club ayant beaucoup de place dans la casquette après que Jayden Okunbor et Corey Harawira-Naera aient été radiés par la LNR plus tôt cette année pour mauvaise conduite hors champ.

Les Bulldogs ont un problème majeur avec leur attaque – ils n’ont marqué que 24 points en trois matchs et n’ont pas encore enregistré de victoire.

Bateman est une force d’attaque renommée et c’est pourquoi les chiens sont prêts à faire tout ce qu’il faut pour le signer.

Les attaquants des Canberra Raiders, John Bateman. (Getty)

SECRET AUX GUERRIERS STUNNER WEEK-END

L’ancien entraîneur des All Black and Crusaders Scott Robertson est l’un des hommes les plus respectés du football néo-zélandais – et il a peut-être trouvé le secret de la remarquable victoire des Warriors contre les Dragons le week-end dernier.

Alors que ses croisés viennent de la petite ville de Christchurch et vivent et se socialisent près de leur base d’entraînement, les Warriors et Auckland Blues sont répartis dans tout Auckland et font leur propre chose lorsqu’ils ne s’entraînent pas – et ont du mal pendant des années.

Robertson a prédit que le fait d’entrer dans des conditions COVID – passer essentiellement tout son temps d’arrêt ensemble dans le camp – galvaniserait les Warriors.

Cela a certainement ressemblé à cela quand ils ont humilié les Dragons.

Adam Blair des Warriors prend un coup contre les Dragons. (Getty)

APPEL DES ARBITRES DE L’ÉCOLE BULLYING SWAYED

Pourquoi les arbitres sont-ils revenus sur leur décision de mener une action revendicative juste à temps pour que la LNR reprenne?

Il y avait plusieurs raisons – principalement la voix persuasive du patron de la LNR Peter V’landys – mais il y avait aussi une raison beaucoup plus inquiétante.

Un arbitre de premier plan a déclaré au groupe qu’il changeait d’avis concernant la grève parce que son fils était victime d’intimidation à propos de sa position à l’école.

Cet acte dégoûtant a persuadé plusieurs autres arbitres de faire de même et de permettre au jeu d’avoir son retour aux armes très réussi le week-end dernier.

C’est aussi une indication de la pression massive exercée par les hommes du milieu sur et hors du terrain.

Soit dit en passant, les arbitres ont fait preuve de beaucoup de chaleur dans le retour à la «vieille» configuration d’un homme au milieu.