Le triste déclin des Broncos de Brisbane est le résultat direct du scandale du plafond salarial de Melbourne Storm en 2010.

Les Broncos ont été l’équipe la plus redoutée du jeu pendant une grande partie des années 1990 et 2000 – remportant six premiers postes avec une équipe virtuelle du Queensland State of Origin.

Mais cela fait 14 ans que les Broncos n’ont pas remporté leur grande finale – la plus longue sécheresse de l’histoire du club – et l’embarrassante défaite de 59-0 contre les Roosters montre à quel point les puissants sont tombés.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Large monde du sport a appris que lorsque la tempête était la honte de la ligue, avec la LNR les privant de deux postes de premier ministre il y a exactement 10 ans, les ondes de choc ont traversé les Broncos.

Les deux clubs appartiennent à News Limited et le géant des médias a envoyé un édit aux Broncos pour réduire les accords avec des tiers qu’ils avaient utilisés pour garder leur équipe de superstar ensemble.

Bien qu’il n’y ait aucune suggestion que les Broncos trichent le plafond comme le Storm, les TPA ont toujours été une zone trouble avec les auditeurs du plafond salarial et les Broncos ont décidé de faire preuve de prudence.

Cela les a ramenés directement sur le terrain – et depuis lors, les sélections sont maigres pour le club, sans solution rapide en vue.

Les joueurs des Broncos lors de leur 59-0 battant des Roosters. (AAP)

WOLFPACK VENEZ CHASSE POUR COQ

Toronto, le plus grand club dépensier de la ligue mondiale de rugby, a jeté son dévolu sur l’ailier des Roosters de Sydney, Ryan Hall.

Hall n’a plus de contrat avec les Roosters à la fin de cette saison et l’international anglais devrait signer un accord lucratif avec le club canadien de Super League.

Hall, 32 ans, a un record prolifique en Angleterre, avec plus de 230 essais pour le club de Leeds.

Mais il n’a pas encore cassé son canard dans la LNR et a été l’un des rares joueurs à ne pas marquer un essai lors de la volée 59-0 des Broncos jeudi soir.

L’ailier vétéran n’a disputé que sept matchs dans la partie supérieure de Trent Robinson, une blessure au genou l’a gêné la saison dernière, et les Roosters ne devraient pas tenter de le garder pour la saison prochaine.

Toronto a signé Sonny Bill Williams cette saison pour le plus gros contrat de l’histoire de la ligue et l’argent ne semble pas avoir d’objection pour le club.

Ryan Hall à la formation des coqs. (Getty)

LES DRAGONS DIABOLIQUES PERDENT LA SIGNATURE DE L’ÉTOILE

Le mauvais début de saison des Dragons a coûté au club la signature de la jeune arme de frappe de Manly, Moses Suli.

Il y a un mois, Suli était sur le point de signer avec les Dragons avec de l’argent que Manly ne pouvait tout simplement pas égaler.

Mais Des Hasler a recruté Suli et a présenté sa meilleure offre – quelque 150 000 $ de moins que l’offre des Dragons.

Suli a soupesé la situation – y compris le fait que les Dragons sont des racailles et ont peu d’espoir de se qualifier pour la finale de si tôt – et a décidé de prendre l’offre moindre des Sea Eagles.

L’étoile virile Moses Suli reste sur place. (Getty)

BATEMAN FAIT L’OBJET D’UNE GRANDE RÉMUNÉRATION POUR JOINDRE WIGAN

Un autre joueur qui envisage une baisse de salaire est l’attaquant anglais des Raiders John Bateman.

Bateman touche environ 600 000 $ par saison à Canberra, tandis que deux clubs rivaux de la LNR lui offrent 800 000 $.

Idéalement, Bateman adorerait retourner au Royaume-Uni, où il a une jeune fille qui lui manque beaucoup.

Mais son club de choix, Wigan, ne peut lui offrir qu’environ 400 000 $ – une réduction de salaire qui peut être trop à accepter.

À ce stade, les Bulldogs sont les favoris pour décrocher la signature du rameur étoile.