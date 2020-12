Nouvelles de la LNR, The Mole | Gareth Widdop signe une remise mais pas de preneur, contrat avec Latrell Mitchell

L’as anglais Gareth Widdop est l’un des joueurs les plus respectés du jeu et il offre ses services aux clubs de la LNR à 50% de réduction pour être plus proche de ses enfants Down Under.

Mais à peu près tous les clubs du jeu ont hésité à l’idée tentante de signer le meneur de jeu Test.

En conséquence, les espoirs de Widdop d’un retour dans la LNR semblent sombres après avoir quitté les Dragons il y a 12 mois pour rejoindre Warrington.

Les Cowboys étaient étroitement liés à Widdop il y a une semaine après que le talentueux recrue Jake Clifford ait signé un accord pour déménager à Newcastle.

Widdop a été offert aux Cowboys à environ 500 000 $ par saison et aurait été un excellent fleuret pour Michael Morgan, qui a hérité d’énormes responsabilités depuis la retraite de Johnathan Thurston.

Mais les Cowboys n’ont plus ce genre d’argent dans le plafond salarial et aucun autre club à ce stade, laissant potentiellement Widdop dans le froid.

L’ancien Dragon peut encore négocier un accord alors que nous nous rapprochons de la nouvelle saison, si un club peut lui trouver de la place et que la LNR finalise le plafond salarial et le nombre de joueurs autorisés dans chaque équipe.

Gareth Widdop en action pour Warrington cette saison. (Getty)

UN AUTRE BOURSE SUR LE BRINK DE LA RETRAITE

Tom Burgess pourrait être le dernier membre des célèbres frères anglais de la ligue à rester debout en 2021.

Tom a eu une excellente saison avec Souths cette année, mais son frère jumeau George est aux prises avec une blessure à la hanche et a à peine été aperçu pour le club anglais de Wigan.

Le joueur de 28 ans – l’un des héros de la victoire au poste de Premier ministre de South Sydney en 2014 – n’a disputé que sept matchs et s’est battu pour les surmonter.

George a encore deux ans sur son contrat à Wigan avec de l’argent, mais une retraite médicale peut être envisagée.

George Burgess marque un essai pour Wigan en mars. (Getty)

MITCHELL SET POUR LA MISE À NIVEAU DES RABBITOHS

Attendez-vous pour une annonce à Souths sur l’avenir du brillant arrière Latrell Mitchell.

Mitchell a signé un contrat d’un an d’une valeur d’environ 600000 $ pour cette année après s’être fait un nom chez les Roosters, mais Souths a une option sur lui pour 2021.

Malgré une année marquée par les blessures qui lui a permis de ne gérer que 13 matchs, Souths était satisfait de sa forme et de sa transition du centre à l’arrière.

Les Rabbitohs sont en pourparlers avec l’as de l’essai et un nouvel accord de trois ans n’est pas loin.

Latrell Mitchell, arrière de Rabbitoh, lors d’une performance contre les Titans. (Getty)

CARNEY RÉFORMÉ POUR DEVENIR PAPA

La vie de Todd Carney a pris de nombreux rebondissements et l’ancien bad boy de la LNR est sur le point de connaître un changement de vie majeur au cours de la nouvelle année.

Carney, maintenant âgé de 34 ans et avec ses jours de folie derrière lui, est sur le point de devenir père pour la première fois.

L’ancien lauréat de la médaille Dally M s’est fiancé à sa partenaire, Susie Bradley de Marié à première vue la célébrité, il y a quelques mois et le couple a partagé sa dernière bonne nouvelle avec sa famille et ses amis proches.

Carney était censé être capitaine-entraîneur de Byron Bay cette année, mais ces plans ont été anéantis par COVID-19 et l’ancienne star des Raiders, Roosters et Sharks prévoit de rester dans le football une fois que le match reviendra à la normale en 2021.