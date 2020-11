Nouvelles de la LNR, Sydney Roosters signe à nouveau Jake Friend, Brett et Josh Morris

Les Roosters se sont lancés dans une triple re-signature, emmenant les vétérans de la LNR Jake Friend et les frères Brett et Josh Morris pendant au moins une saison de plus.

Le trio restera à Bondi en 2021 alors que le club cherche à se débarrasser de la déception d’une sortie précoce de la finale et à retrouver sa forme de premier ministre.

Friend est un produit du programme Roosters ‘Pathway, ayant signé à l’origine à l’âge de 15 ans.

En 2014, il a été nommé co-capitaine et siège derrière seulement Brad Fittler en tant que capitaine des Roosters le plus ancien de l’histoire du club.

Jake Friend (Getty)

« Je suis très fier de représenter les Sydney Roosters », a déclaré Friend.

« Le club et les gens que nous avons chez les Roosters comptent beaucoup pour moi et c’est excitant de savoir que je continuerai à jouer mon rôle ici. »

Friend a joué 263 matchs pour les Tricolors depuis ses débuts en 2008.

Pendant ce temps, les jumeaux Morris poursuivront leur séjour à Bondi après s’être réunis au club cette saison.

Josh Morris, Trent Robinson (Getty)

Brett a rejoint les Tricolors avant la saison 2019 et a été une force sur l’aile lors de ses 32 apparitions pour le club.

Il a été rejoint par son frère Josh au début de cette saison dans un déménagement de haut niveau loin de Cronulla après la pause forcée du COVID-19.

« Jouer avec mon frère a été un grand tirage au sort pour moi, mais depuis mon arrivée chez les Roosters, j’aime faire partie du club et j’ai toujours l’impression que je peux apporter beaucoup à l’avenir, donc je suis extrêmement heureux de faire partie de l’équipe ici en 2021 », a-t-il déclaré.