Nouvelles de la LNR, Storm hand Knights a perdu sa première LNR en 2020, Cam smith s’emballe

L’entraîneur-chef de Melbourne, Craig Bellamy, a enseigné une autre leçon à son ancien apprenti samedi soir, lorsque le Storm a remis à l’équipe d’Adam O’Brien, Newcastle, sa première défaite en LNR de la saison.

O’Brien, un membre de Storm Life, a affronté son ancienne équipe pour la première fois en tant qu’entraîneur-chef, mais est reparti avec une dure vérification de la réalité pour ses chevaliers invaincus auparavant.

À la manière typique de Storm, le skipper Cameron Smith a tiré les cordes de la victoire 26-12 à Gosford, augmentant la pression sur les Knights, qui se sont finalement effondrés.

Smith a mis en place deux des trois essais en première mi-temps alors que Melbourne prenait une avance de 18-2 dans les hangars, mais cela aurait pu être plus sinon pour une certaine résilience défensive des Chevaliers.

Il a également été impliqué dans une altercation fougueuse avec l’arbitre Ben Cummins après avoir régné un roulement controversé en faveur des Chevaliers.

Smith s’empare de la référence (Fox)

Ryan Papenhuyzen avait volé le ballon à Newcastle en fin de match avec les Knights poussant à un retour tendu.

La star des Knights, Mitchell Pearce, a semblé arriver tard avec un genou volant qui a attrapé Papenhuyzen dans l’intestin alors qu’il était sur le gazon.

Après une brève échauffourée, Cummins a rendu le ballon à Newcastle. Smith avait raté sa chance d’utiliser le défi de son capitaine au milieu de l’agitation, et a plutôt laissé voler l’arbitre pour l’appel.

« Vous avez appelé ça, » siffla-t-il à Cummins, mais l’arbitre ne changea pas d’avis, estimant qu’il s’agissait d’une bande 2 contre 1.

Après le match cependant, ce fut un éloge pour le vétéran de la LNR qui montra une fois de plus pourquoi il était largement considéré comme l’un des meilleurs à avoir joué.

Faits saillants de la LNR: Knights v Storm – Round 5

« Il était exceptionnel. Ils ont couru fort et notre contact n’était pas génial, donc si vous n’obtenez aucun marqueur positif avec votre défense, Cameron Smith va passer une bonne nuit », a déclaré O’Brien après le match.

« Si nous n’obtenons pas nos bons contacts, Cameron va faire ce que Cameron fait. »

Malgré un rallye courageux de Newcastle en seconde période, leur mauvais taux d’achèvement dans les 40 premières minutes était trop difficile à surmonter à la fin du match.

« Ils avaient plus faim que nous au début du match, nous avons plongé un orteil. Le premier essai était évident en cela, notre manque d’urgence à y retourner pour le battre », a déclaré O’Brien.

« Nous n’avons pas été comme ça, nous avons tout abandonné et nous nous sommes battus.

« Nous nous sommes bien battus en seconde période, mais nous avons tout de suite été battus au poing par une équipe qui courait plus fort, jouant le ballon plus rapidement et collant beaucoup plus fort que nous. »

(Getty)

Les Knights ont brièvement menacé, marquant deux essais en six minutes grâce à Bradman Best et Edrick Lee pour obtenir un essai converti avec 20 minutes au compteur.

Cependant, avec la tempête à l’attaque, le responsable des Chevaliers David Klemmer a fait l’objet d’une requête controversée pour un tir tardif sur l’écluse Dale Finucane devant les poteaux.

Smith a facilement cloué la pénalité devant pour donner à Storm une avance de 20-12, ce qui a coupé le vent des voiles des Knights avec six minutes à jouer.

« Je ne vais pas blâmer les arbitres, je ne suis pas cet entraîneur, mais Klem ne peut pas disparaître », a déclaré O’Brien à propos de l’appel.

Un essai de Brandon Smith a scellé la victoire pour Melbourne dans les dernières étapes lorsqu’il a creusé de près de la ligne.

Il s’agissait de la quatrième victoire de la saison pour le Storm qui affrontera Penrith à Sydney vendredi, tandis que Newcastle accueillait Brisbane sur la côte centrale une nuit plus tôt.

©AAP2020