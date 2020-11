Nouvelles de la LNR | South Sydney Rabbitohs publiera Corey Allan pour la mise à niveau de Latrell Mitchell

CRBsports Indigenous All Stars, Maillot De Rugby, Nouveau Tissu Brodé, Vêtement De Sport Swag (Multicolour, S)

Tout neuf, à la mode et de haute qualité. Lavage à la main uniquement, ne pas utiliser de machine à laver. Porter à l'aise pour répondre à vos différents besoins sportifs. À la mode, vous pouvez le porter avec des sweats à capuche, des chandails, des t-shirts, des baskets et d’autres vêtements de sport et de loisirs. Vous êtes le Swagger le plus en vogue. Si vous êtes un fan fidèle ou un joueur d'élite de rugby, ce maillot ne doit pas être manqué. Sneakers meilleur match! C'est votre meilleur cadeau à vos amis et votre famille. Le tableau des tailles est dans la deuxième photo. La taille du maillot est européenne et américaine. Il est recommandé d'acheter en fonction de la taille habituelle des vêtements. Si ce n'est pas un problème de qualité, nous ne donnerons pas de retour.