Nouvelles de la LNR, Raiders indifférent à la saga du contrat de John Bateman

restera-t-il, ou partira-t-il? C’est la conversation de la ville la semaine dernière, l’attaquant des Canberra Raiders John Bateman cherchant potentiellement un accord plus lucratif avec un club rival.

Mais les Raiders refusent de s’en laisser distraire. Jack Wighton a déclaré que les affaires se déroulaient comme d’habitude dans le paddock d’entraînement alors qu’ils se concentraient sur le retour de la LNR.

« Il a envoyé un petit message mais tout a été en dehors du bruit et tout semble normal ici au club.

«Nous allons simplement nous entraîner, il vaquer à ses occupations et il se débrouille très bien.»

John Bateman (Getty)

Bateman a joué un rôle crucial dans la course de Canberra à la grande finale de 2019 et il l’aurait utilisé pour essayer d’ajouter 200000 $ à son salaire de 600000 $.

Cependant, la direction de Canberra lui a dit qu’ils auraient du mal à obtenir ce genre d’augmentation de salaire et lui ont permis d’essayer de conclure cette entente ailleurs.

« Il aime le club, donc il prendra sa propre décision en fonction de sa famille et de sa petite fille et c’est pour cela qu’il joue le jeu, comme il l’a déjà fait.

« Nous allons donc laisser cela à lui et nous le soutiendrons ainsi que tous les choix qu’il fera et nous soutiendrons les choix du club », a déclaré Wighton.

« Nous aimons tous Johnny et nous aimons le club et c’est juste la façon dont les affaires doivent être parfois et je suppose que c’est au-dessus de notre niveau de salaire, vous savez, c’est quelque chose dont nous ne pouvons pas nous inquiéter, nous devons nous inquiéter de jouer au football et d’essayer pour gagner des matchs. »

Essayer de gagner des matchs commence ce samedi pour la Green Machine, lorsqu’ils se rendent à Melbourne pour affronter la tempête.

Canberra a remporté les deux dernières batailles contre Melbourne à AAMI Park et ils espèrent reprendre là où ils se sont arrêtés.

« Nous avons toujours confiance en vous, mais nous savons que ce sera le plus difficile de tous, vous savez. Tempête de chaque équipe, ils ne veulent pas perdre trois matchs de suite contre une équipe du tout, donc ils vais sortir en tirant. »