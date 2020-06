Nouvelles de la LNR, Phil Gould appelle Cameron Smith à donner à Melbourne Storm une «indication» sur son avenir de joueur

Le gourou de la LNR, Phil Gould, pense que le skipper de Melbourne Storm, Cameron Smith, « doit être juste envers son club » et donner une indication sur son avenir au-delà de la saison 2020.

Le jeune homme de 37 ans est devenu énigmatique avec les médias depuis que les spéculations sur sa retraite ont commencé avant la grande finale de 2018.

L’année dernière seulement, Smith a haussé les sourcils après la défaite finale préliminaire du Storm face aux Roosters de Sydney, où il a laissé entendre qu’il envisagerait sérieusement de prendre sa retraite pendant la morte-saison.

Bien que la saison 2020 ait été retardée en raison de la pause COVID de la ligue, Gould pensait qu’il était temps que le vétéran « soit juste envers le club » et fasse un appel à son avenir de joueur.

Cameron Smith (Getty)

« Il va avoir la possibilité de décider de sa propre retraite en fonction de cela », a déclaré Gould. Nine’s 100% Footy. « C’est là qu’il est, c’est le statut qu’il a au sein du club et du jeu.

Lorsqu’on lui a demandé si la décision de Smith dépendait de l’argent, Gould a répondu:

« Cameron doit être juste sur son club. Ce club a été très bon pour lui sur une longue période de temps, il est évidemment super pour eux, mais il doit aussi être juste pour eux. »

« Il y a un long avenir sans Cameron Smith que le club doit considérer et ce n’est pas tout de lui. Donc, il doit être juste envers le club aussi.

Cameron Smith (Getty)

« Cela aurait été à peu près le moment où nous nous attendions à la décision pour l’année prochaine. Ne vous inquiétez pas du fait que nous avons eu ce que nous avons eu. Je pense qu’il doit être juste envers le club et lui-même et donner une indication de savoir s’il va faire le tour l’année prochaine ou non. «

Cela a provoqué une interjection de Andrew Webster, rédacteur en chef des sports du Sydney Morning Herald, qui a demandé à Gould: « Pensez-vous qu’il devrait le donner? »

Gould a répondu: « Il a eu une très bonne course. Je pense qu’il a eu une très bonne course. Cela doit prendre fin pour tout le monde. Vous ne pouvez pas jouer éternellement. »

« Vous devez prendre votre retraite un jour. Un jour, vous devez prendre votre retraite. Cela ne signifie pas que vous devez attendre jusqu’à ce que vous ne l’ayez pas pour prendre votre retraite. Vous n’avez pas à attendre jusqu’à ce qu’il soit parti. »

« Je pense que vous devez être juste envers le club et le reste de l’équipe. Il a fait une super course. »