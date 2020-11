Nouvelles de la LNR, Le texte inconnu derrière les retombées glaciales de Smith et Cronk

Lorsque Cooper Cronk a quitté le Storm pour les Roosters à la fin de 2017, personne n’aurait pu prédire que l’amitié de lui et de son coéquipier de longue date Cameron Smith se détériorerait.

Mais c’est exactement le post-script qui a été servi alors que les années crépusculaires de la carrière de chaque joueur étaient soulignées par une amertume tacite les uns envers les autres.

Un grand affrontement final en 2018 et une rencontre finale préliminaire enflammée l’année suivante ont formé la scène sur laquelle le drame s’est joué avec la tristement célèbre image de Cronk saisissant le cou de Smith dans un tacle devenant l’image dominante de l’époque.

Beaucoup avaient supposé que la décision de Cronk de laisser derrière lui Smith et Billy Slater après 14 ans ensemble à Melbourne, pour une nouvelle vie à Sydney avec sa désormais épouse Tara Rushton, était à l’origine de la querelle.

Mais une nouvelle tournure de l’histoire a été révélée.

Cronk s’emmêle avec Smith (Getty)

La publication de l’autobiographie de Smith, La tempête intérieure, a renouvelé son intérêt pour la saga et tandis que, dans le livre, Smith balaie le froid du couple comme rien de plus que deux personnes avec des personnalités différentes, le journaliste de Nine News Danny Weidler a présenté une nouvelle preuve qui confirme la théorie selon laquelle il y a plus à lui.

Il y a eu beaucoup d’écrits sur l’absence de Smith et de sa femme Barb à Cronk et du mariage de sa femme Rushton à Sydney en décembre 2017 et Weidler dit que c’est en effet au centre de la rupture de la relation.

Cooper Cronk et Cameron Smith se retrouvent après la finale préliminaire de samedi. (Getty)

Ce n’était qu’un petit mariage, avec 50 personnes, dont l’entraîneur de Storm Craig Bellamy, et comme vous pouvez vous en douter, Smith et sa femme étaient sur la liste des invités.

Quelques semaines avant le grand jour, Cronk a envoyé un texto à Smith pour lui demander s’il serait présent.

Selon Weidler, Smith a répondu par une réponse en un mot. Tout ce que Cronk a reçu était un message disant: « Non. »

Parler à Triple M’s Moonman le matin Weidler a qualifié la réponse de Smith de « très grossière ».

Cameron Smith tient le trophée de premier ministre de la LNR après la grande finale de la Storm en 2020. (Getty)

«Là où tout a mal tourné… a été la réponse très grossière que Cameron Smith et sa famille ont donnée à Cooper Cronk et à sa famille lorsqu’il a été invité au mariage de Cooper», a déclaré Weidler.

« C’était une réponse laconique à une invitation de mariage. »

Ecrire dans Le Sydney Morning Herald, Weidler a révélé que les anciens coéquipiers de la paire se rappelaient la même version des événements.

« La suggestion de certains des anciens coéquipiers de Cronk et Smith est que la brouille est liée à l’échec de Smith et de sa femme à assister au mariage de Cronk », a écrit Weidler.

«Personne n’en dira plus que ce fut la manière abrupte du no-show qui a irrité Cronk.