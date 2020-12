Nouvelles de la LNR, Keith Titmuss inhumé aux funérailles

Le talent viril croissant Keith Titmuss a été inhumé lors d’une cérémonie émouvante par sa famille, ses amis et ses coéquipiers.

Les funérailles de Titmuss ont eu lieu mercredi à l’église EFKS Mount Druitt après le décès tragique de l’homme de 20 ans la semaine dernière à la suite d’une séance d’entraînement des Sea Eagles.

Son cercueil était orné de son maillot des Sea Eagles, marqué de son numéro officiel de club, 623.

L’entraîneur viril Des Hasler, les propriétaires de clubs Rick et Scott Penn, le directeur général Stephen Humphreys, le responsable de l’éducation et du bien-être du club Matt Ballin et le directeur du recrutement Scott Fulton étaient présents.

Keith Titmuss a été inhumé par ses amis, sa famille et ses coéquipiers. (Neuf)

De même, les joueurs Daly Cherry-Evans, Marty Taupau, Brad Parker, Reuben Garrick, Lachlan Croker, Josh Schuster, Morgan Boyle, Ben Trbojevic et Jake Trbojevic faisaient partie des 250 personnes en deuil, tout comme le chef du football de la LNR, Graham Annesley.

Il y avait aussi un montage vidéo de sa carrière florissante dans la ligue de rugby.

« Dès la naissance de Keith, nous pouvions dire que notre bébé était spécial. C’était un individu déterminé. Je l’ai vu se concentrer au laser sur un objectif et ensuite se mettre en tête de réaliser ce que c’était », a déclaré la maman de Titmuss, Lafo.

« Keith était un type de type terre-à-terre. On pourrait l’appeler un type sans fioritures. Il était sûr de lui et plein de confiance. Il n’aimait pas être le centre de l’attention, préférant gagner un réputation basée sur ses actions sur le terrain.

Jesse et Keith Titmuss photographiés ensemble. (Facebook Facebook)

«Au cercle d’amis de Keithy, je dis menton haut, dos droit, sois fort. Sois triste, mais seulement pour un petit moment. Poursuivez vos rêves et vivez votre meilleure vie et souvenez-vous 623.»

Des amis ont exécuté un Haka impromptu pour Titmuss après le service.

Les Sea Eagles ont également organisé un service commémoratif pour Titmuss la semaine dernière.