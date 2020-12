Nouvelles de la LNR, Joseph Suaalii signe avec Sydney Roosters

South Sydney a officiellement libéré la sensation adolescente Joseph Suaalii de la dernière année de son contrat, ouvrant la voie à son union immédiate avec Sydney Roosters.

Le joueur de 17 ans est sans doute l’espoir d’écolier le plus en vogue de l’histoire de la LNR. Il avait auparavant été au centre d’une âpre bataille entre le rugby à XV et la ligue, avec plusieurs clubs de la LNR et de Rugby Australie se bousculant pour obtenir la signature de la jeune star.

L’adolescent a été embauché à South Sydney pour un contrat d’une valeur d’environ 60000 dollars, mais n’avait aucun intérêt à rester à Redfern, les Roosters cherchant à ajouter Suaalii à leur équipe le plus rapidement possible après que les négociations contractuelles entre lui et les Rabbitoh aient tourné au vinaigre.

Joseph Suaalii (Twitter)

Mardi, cette décision a été confirmée, Suaalii devant déménager à Bondi immédiatement.

« Joseph est un jeune joueur très talentueux et nous sommes ravis d’avoir obtenu ses services », a déclaré le responsable du recrutement de Roosters, Daniel Anderson, dans un communiqué publié mardi.

« C’est une formidable opportunité pour Joseph de poursuivre son développement aux côtés des joueurs établis que nous avons au Club comme James Tedesco, Daniel Tupou et Joseph Manu, et nous sommes impatients de suivre ses progrès au cours des prochaines années. »

Les Suds bloqués dans l’impasse du contrat avec Suaalii

Suaalii avait précédemment accepté un accord avec les Coqs à partir de 2022, mais la libération anticipée de son contrat dans le Sud lui permettra désormais de rejoindre immédiatement les rivaux de la ville.

Il est entendu que Souths acceptera une compensation pour Suaalii. Le club avait rejeté une offre initiale de 50000 dollars, mais on s’attend à ce que les coqs paieront désormais un prix plus élevé pour le jeune pistolet.

« Les Rabbitohs du sud de Sydney ont libéré Joseph Suaalii de l’année restante de son contrat de jeu suite au paiement d’une indemnité de transfert non divulguée par un autre club de la LNR », a confirmé mardi un communiqué du club Rabbitohs.