Nouvelles de la LNR, chronique de Mark Levy

De nombreux noms sont lancés pour remplacer Todd Greenberg à la tête de la NRL, mais l’homme du métier appelle déjà les coups de feu.

Peter V’landys a acquis une réputation auprès des officiels sportifs, des hommes d’affaires et même des politiciens en tant qu’administrateur impitoyable et homme capable de faire le travail.

Il n’a pas peur de marcher sur les orteils et de froisser quelques plumes pour obtenir ce qu’il veut, alors pourquoi mentionnons-nous même certains des candidats possibles?

Le président de l’ARLC a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé par le fonctionnement des opérations quotidiennes de la Ligue nationale de rugby, mais nous avons désespérément besoin de lui pour travailler sa magie sur un jeu qui est devenu très lourd et massivement hors budget.

V’landys a déclaré sur 2 Go Équipe d’appel continu: « Je serais hypocrite si je devenais le PDG, parce que j’ai toujours dit que la gouvernance et le conseil d’administration devaient être deux choses distinctes. Vous ne pouvez pas traverser les deux, c’est un territoire dangereux ».

Je suis sûr qu’il y a déjà des gens qui exhortent V’landys à reconsidérer, car il y a un bureau qui l’attend à Rugby League Central et sans doute des membres du personnel inquiets qui peuvent déjà voir l’écriture sur le mur.

Lorsque vous considérez que la LNR emploie 400 personnes et que la Premier League anglaise compte 140 employés au siège social, vous avez le droit de remettre en question certains des rôles de la Rugby League Central.

Le président a récemment déclaré le le Exposition d’aujourd’hui: « C’est comme un match de boxe. Vous portez quelques coups à la tête, quelques coups au corps, mais vous gardez vos meilleurs coups jusqu’à la fin. » Eh bien, je pense que nous avons Muhammad Ali dans le coin de la ligue de rugby en ce moment et il est temps de porter le coup de grâce.

V’landys est évidemment un défi et je ne pense pas qu’il soit capable de renverser la fortune du NRL et de garantir son succès pour les 50 prochaines années – alors comment pouvons-nous rédiger une pétition l’invitant à prendre le poste?

L’industrie des courses ne le laissera pas partir sans se battre et ils ne devraient pas non plus, étant donné qu’il a transformé le sport en NSW avec l’introduction de courses de plusieurs millions de dollars comme l’Everest à Royal Randwick et en même temps, a levé des prix en la brousse.

Peter V’landys, président d’ARLC, et Todd Greenberg, PDG de NRL. (Getty)

J’ai d’abord rencontré Peter V’landys lorsque je travaillais pour la TAB au Harold Park Paceway, où il est devenu le plus jeune australien à être nommé directeur général d’un grand club de course métropolitain.

Je me souviens encore de ma première rencontre avec lui, c’est quelque chose que je n’ai jamais oublié.

J’avais 18 ans à l’époque et le seul et unique fourre-tout dans la zone des membres ne fonctionnait pas. On m’a dit sans équivoque de le réparer rapidement, ce que j’ai fait et une fois le problème résolu, V’landys m’a serré la main et a dit: « Bien joué, mon fils. »

Nous nous sommes croisés à plusieurs reprises au fil des ans, remontant à mon emploi à la TAB, Sky Racing et maintenant à la radio à 2 Go et je le considère toujours comme le meilleur administrateur que j’ai vu au cours de mes 18 années de couverture sportive.

Bien que je respecte les noms qui circulent pour le rôle de directeur général, je ne pense pas que l’un d’eux puisse faire un meilleur travail que le président actuel d’ARLC et nous avons besoin du meilleur de ce qui est devenu une période critique pour tous les codes .

Le président de l’ARLC, Peter V’landys, et l’ancien directeur général de la NRL, Todd Greenberg, après la fermeture de la NRL. (AAP)

Si vous regardez le paysage sportif en ce moment, il y a d’énormes problèmes.

Rugby Australia est une corbeille, avec 10 anciens capitaines visant la hiérarchie et forçant Raelene Castle à démissionner. Cricket Australia est dans une situation financière similaire, le PDG Kevin Roberts déclarant qu’il a le « plein soutien du conseil d’administration »; et nous savons ce que cela signifie.

Je commence à voir les avantages de l’arrêt du coronavirus, car cela oblige ces codes sportifs à réévaluer leurs dépenses et à se serrer la ceinture, ce qui est une bonne chose.

Si la Ligue nationale de rugby va prospérer dans le futur, elle doit suivre les paroles de son hymne durable ‘Simplement le meilleur’.

Nous avons besoin des meilleurs joueurs du jeu et c’est Peter V’landys.

