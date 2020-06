Nouvelles de golf, Vijay Singh se retire du tournoi de deuxième niveau après avoir été qualifié de «poubelle»

Le World Golf Hall of Famer Vijay Singh s’est retiré de l’événement Korn Ferry Tour au TPC Sawgrass après avoir été étiqueté «morceau de poubelle» et «étron complet» par ses collègues golfeurs professionnels.

L’ancien champion des Masters et triple vainqueur majeur a subi un contrecoup après être entré dans le tournoi de la deuxième chaîne qui est traditionnellement réservé aux golfeurs de la relève qui tentent de se qualifier pour le PGA Tour.

Singh, qui a déjà gagné sa carte PGA Tour à vie avec 20 victoires requises pour le PGA Tour, était impatient de participer à certains tours après avoir été incapable d’entrer dans le champ limité Charles Schwab Challenge sur le circuit professionnel prévu pour la même semaine.

Mais sa décision de jouer le Korn Ferry Tour a été vivement critiquée par un pro en particulier, Brady Schnell, qui a fustigé le vétéran du golf, qui a empoché 109 millions de dollars australiens au cours d’une carrière décorée, sur Twitter.

Vijay Singh, vétéran du golf (Getty)

« Hé @VijaySinghGolf, vous êtes un vrai déchet si vous acceptez de l’argent en jouant dans un événement Korn Ferry Tour et je le dirai en face », a écrit Schnell.

« Savez-vous combien ces points et cet argent pourraient faire pour un jeune enfant?

« Il est un idiot complet pour jouer. Il a son argent et il a sa carrière. Attendez juste un mois et roulez avec vos amis seniors. »

Schnell, 35 ans, a raté cinq des six coupures sur le Korn Ferry Tour cette saison.

Schnell a depuis supprimé ses tweets et s’est excusé pour avoir fait exploser Singh qui a été soutenu dans sa décision initiale de jouer par la légende du golf Phil Mickelson. Mickelson et Singh entretiennent depuis des années une relation glaciale.

« Hier, j’ai dit des choses irrespectueuses envers @VijaySinghGolf et pour cela, je suis vraiment désolé! » Schell a tweeté.

« Une approche différente aurait dû être adoptée afin de faire passer mon message. J’apprendrai de cela et je serai meilleur! J’ai hâte de retourner au travail et de jouer au golf. »

Au moment du drame, Mickelson a sauté à la défense des Fidjiens.

« Ce n’est pas un secret VJ et je ne suis pas proche, mais je voudrais dire en son nom qu’en plus d’être membre du Hall of Fame, il est une grande partie du succès du PGA Tour qui subventionne financièrement, et toujours a, la KFT « , a tweeté Mickelson.

« Il a gagné le droit de jouer quand et où il veut. »

Singh a occupé le premier rang mondial pendant 32 semaines en 2004 et 2005.

La légende fidjienne se classe quatrième sur la liste des gains de prix en argent de tous les temps.