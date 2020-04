Nouvelles de cricket | Exclusivité Mark Taylor, anniversaire des Antilles 1995, Waugh vs Ambrose

Demandez aux fans de cricket âgés de plus de 40 ans de nommer le moment déterminant de la période de Mark Taylor en tant que capitaine australien, et la plupart atteindront la victoire de la série 1995 sur les Antilles.

C’est peut-être pourquoi, quand Large monde du sport a demandé à Taylor une heure de son temps pour revivre la série, l’ancien skipper n’a pas hésité.

« Seulement une heure? » répondit-il avec un sourire.

Comme Taylor l’a révélé dans notre examen des deux premiers tests de la série, il avait écrit au Conseil international de cricket lors du deuxième test de la série, après un violent sort de bowling de Curtly Ambrose et Courtney Walsh.

Alors que les Australiens avaient une avance de 1-0 après le deuxième test, ils savaient qu’une équipe des Antilles encore fière ne tomberait pas sans se battre.

Et un coup d’œil à la bande que le personnel au sol avait préparé a convaincu Taylor que le troisième test à Trinidad ne ferait pas la distance.

Glenn McGrath après avoir limogé Brian Lara lors du troisième test à Trinidad en 1995. (Sydney Morning Herald)

« Le terrain était-il juste pour le test de cricket? » il a dit. « Ça allait toujours être un match très court, pour le dire ainsi.

« Je n’ai jamais vu d’herbe sur un terrain aussi long. C’était, sans exagération, un pouce de long.

« Il a été roulé pour s’asseoir sur le terrain, mais dès que le rouleau a disparu, l’herbe a commencé à se lever. Il était presque impossible de lancer une balle droite le premier jour. »

Ce match est devenu célèbre pour la confrontation entre Steve Waugh et Curtly Ambrose. L’Australie étant en grande difficulté à 3-14 le premier matin, Waugh a rejoint David Boon au niveau du pli, pour être confronté au barrage habituel de bowling à courte lancée d’Ambrose.

Après que Waugh ait échappé à un autre videur, Ambrose a suivi jusqu’à quelques mètres du batteur, quand Waugh est revenu avec la réponse séculaire: « Qu’est-ce que le f — regardez-vous? »

Waugh a frappé avec un chiffon reg en lambeaux dans sa poche, qu’il considérait comme son porte-bonheur. Maintenant, il venait de faire l’équivalent de cricket de l’agiter devant un taureau.

Des mots ont été échangés, avec Ambrose admettant plus tard qu’il « l’a perdu » et a averti Waugh qu’il « l’assommerait », avant que le capitaine antillais Richie Richardson n’intervienne et n’emmène son lanceur rapide.

« C’était du super cricket », a déclaré Taylor.

« C’était absorbant. Il y avait deux concurrents féroces en pleine course.

« Je pense que Curtly m’a dit une demi-douzaine de mots en 10 ans de jeu contre lui. Il n’était pas ce genre de gars. De toute évidence, Steve a dit quelque chose à son égard qu’il n’aimait pas, et il a réagi.

« C’était juste un grand théâtre. »

Steve Waugh et Curtly Ambrose lors de leur troisième confrontation test lors de la tournée des Antilles en 1995. (AP)

L’équipe locale a déchiré le bâton australien, renvoyant les touristes pour seulement 128, mais Waugh est resté invaincu sur 63. Ambrose était à peu près injouable, réclamant 5-45.

Mais ce ne sont pas les premières manches qui ont décidé du match. L’Australie a riposté pour renvoyer les Antilles pour 136, avant un troisième matin catastrophique, qui a vu l’Australie perdre cinq guichets pour seulement deux points en l’espace de 15 balles.

« Je me souviens avoir frappé au bâton lors de notre deuxième manche, qui a commencé tard le deuxième jour puis a repris le troisième jour, et nous étions devant avec les 10 guichets en main », a déclaré Taylor.

« Michael Slater et moi étions toujours au niveau du pli, donc cela s’est résolu à nos guichets de 10 secondes contre 10 guichets.

« Malheureusement, nous avons ensuite perdu 10-79, et ils ont fait les descentes assez facilement. Ils en ont fait un, parce que nous étions assez dégonflés.

« C’était une belle opportunité que nous avons ratée. Si nous avions fait 250 en deuxième manche, je pense que nous aurions gagné. »

Surfez pour Shane Warne lors de la tournée des Antilles en 1995. (AP)

Autant que les Australiens regretteraient la chance manquée de conclure la série, ils ont organisé un concours gagnant-gagnant pour le test final en Jamaïque.

Une victoire pour l’Australie leur donnerait leur première victoire de série dans les Caraïbes depuis l’équipe d’Ian Chappell en 1973, tandis que l’équipe locale n’avait perdu aucune série d’aucune description depuis 1980.

Et Taylor a reçu deux bonnes nouvelles la veille du match.

« J’ai été un peu surpris quand j’ai regardé le terrain », a-t-il déclaré.

« Le préposé au terrain avait l’habitude de le mouiller et de faire glisser son rouleau sur le terrain, pour qu’il ait un éclat. C’était dur et plat et sans herbe, et je pensais que cela nous conviendrait mieux qu’eux. Ils avaient gagné leur test à Trinidad. » sur un champ de mines vert et serti.

« Shane Warne était mon inquiétude. Il avait un pouce gravement meurtri avant le test et était dans le doute. Je me souviens avoir mis mon bras autour de lui au niveau des filets la veille du match, lui dire combien nous avions besoin de lui, et évidemment nous l’avons fait. »

« Il était souvent le facteur X pour nous, en particulier sur les bons terrains, quand les guichets sont difficiles à trouver. Quand le ballon est vieux, avoir quelqu’un comme Warne, qui pourrait obtenir un guichet parfois de nulle part, c’était un gros avantage pour nous.

« Donc, je tenais vraiment à ce qu’il joue ce test. Heureusement, il était assez bon pour jouer, et il a fait un excellent travail dans le cadre de ce que tout le monde pensait encore être une unité de bowling de fortune. »

Steve et Mark Waugh après avoir fait 200 et 126 lors du quatrième test contre les Antilles en 1995. (Allsport)

Taylor a perdu le tirage au sort pour la quatrième fois consécutive, mais le premier jour appartenait toujours à l’Australie. Bien que Richie Richardson ait marqué le seul siècle antillais de la série, l’équipe locale était à fond pour 265, les guichets étant partagés entre cinq quilleurs.

Mais lorsque l’Australie a glissé à 3-73 en réponse, Taylor a commencé à penser que les Antilles pourraient une fois de plus arracher la victoire aux mâchoires de la défaite.

« Je me souviens que Slats était sorti accroché, et je suis sorti pris au bâton de batte au milieu de la batte », se souvient Taylor.

« J’ai coupé un de mes orteils dans Jimmy Adams et il s’est accroché. Je m’éloignais en pensant que ce n’était pas destiné à être notre série.

« Ce sont deux licenciements vraiment malheureux, qui auraient pu être facilement exécutés un autre jour. »

Mais la scène était désormais prête pour l’un des partenariats les plus importants de l’histoire du cricket australien. Mark et Steve Waugh ont ajouté 231 pour le quatrième guichet, le partenariat le plus élevé d’une paire australienne contre les Antilles en 17 ans.

« Les frères Waugh ont si bien joué. Mais Mark typique, il est sorti avec Carl Hooper tard le deuxième jour, après que les Antilles n’aient jamais eu l’air de prendre un guichet », a déclaré Taylor.

« Mark a fait 126 sans chichis, puis il a juste soutenu les accessoires et il est sorti. »

Steve Waugh après avoir fait 200 contre les Antilles à Sabina Park lors du quatrième test de 1995. (Sydney Morning Herald)

Alors que les jumeaux Waugh ont remporté de nombreuses distinctions au fil des ans pour leur stand, Taylor dit que la contribution de Greg Blewett de 69 ans est souvent négligée.

« Greg a joué cette manche contre le deuxième nouveau ballon », a déclaré Taylor.

« Nous n’avions qu’une petite avance à ce moment-là, et nous savions tous que c’était un moment où ils devaient frapper et Blewy les a juste pris.

« Il a battu Ambrose et Walsh et notre avance a explosé à 150 assez rapidement. »

Steve Waugh atteindra finalement son double siècle, avant d’être licencié pour 200 paires, mettant fin aux manches de l’Australie à 531, une avance de 266.

Et lorsque Paul Reiffel a remporté trois guichets tardifs le troisième jour, l’Australie avait une main sur le trophée Frank Worrell.

L’équipe locale a perdu 3-9 à un moment donné, alors que Reiffel a renvoyé Richardson, Brian Lara et Sherwin Campbell au pavillon, bien que Taylor reconnaisse rapidement que la décision de LBW contre Lara n’aurait pas résisté à l’examen du troisième arbitre, avec le bras droit de bowling de Reiffel au-dessus du portillon à la gauche Lara.

« C’était absolument d’aplomb! » Plaisanta Taylor.

« Eh bien, c’est ce que nous pensions à l’époque, quand il l’a frappé. Mais Pistol ne s’est jamais vraiment approché de l’arbitre. Il a atterri à mi-chemin et a tiré le long du sol. Je pense que la balle frappait le milieu, ou le milieu et la jambe.

« Mais si ça ne plantait pas un pied en dehors du moignon de jambe alors je suis un mauvais juge!

« Comme vous pouvez l’imaginer, nous étions tous debout et l’arbitre s’est excité et l’a donné. Dieu merci, il n’y avait pas de DRS en 1995. »

Mark Taylor et Steve Waugh après la quatrième victoire au Test à Sabina Park en Jamaïque. (Fairfax)

Il y avait un jour de repos prévu après la troisième journée de jeu, et Taylor dit que c’était la différence entre la victoire de l’Australie et les Antilles potentiellement accrochées pour un match nul.

« Il a coulé le jour de repos. Si cela avait été pendant le match, il n’y aurait pas eu de boule lancée. Cela aurait été un lavage total », a déclaré Taylor.

«Nous nous sommes assis dans notre hôtel et vous ne pouviez rien faire. C’était torrentiel. Peut-être 150 mm de pluie. Puis le quatrième jour arrive et c’est clair. Nous allons au sol et nous commençons à l’heure!

« Nous avons donc eu deux jours pour prendre les sept derniers guichets. Si le jour de repos n’avait pas été là, ils n’auraient dû survivre que le dernier jour pour s’accrocher au trophée. »

Avec presque aucune chance de battre les deux jours restants, les Antilles ont succombé relativement docilement, licenciés pour 213 en 69,4 overs.

À juste titre, Taylor a pris la dernière capture pour sécuriser la série, alors que Kenny Benjamin a devancé Warne pour le premier glissement.

« Ce fut la prise la plus facile que j’ai prise de ma vie », a-t-il déclaré.

« Je n’ai pas eu à bouger, il est allé directement au milieu de mes mains et nous avons eu le trophée Frank Worrall. Je me souviens avoir décollé et donné le ballon à Bob Simpson, parce que je savais ce que cela signifiait pour lui. »

« Pour finalement franchir la ligne contre les Antilles, c’était un grand sentiment. »

Mark Taylor est présidé après que l’Australie a remporté le quatrième test et la série 1995 contre les Antilles. (Sydney Morning Herald)

L’euphorie d’après-match a été éclipsée par les commentaires de Richardson selon lesquels « c’était l’équipe australienne la plus faible contre laquelle j’ai joué ».

Après avoir battu leur record de série de 15 ans invaincu, cela semblait un peu gracieux, mais Taylor dit qu’il n’a pas perdu de respect pour son homologue.

« Je ne l’ai certainement pas fait, il s’agissait probablement de commentaires inappropriés, mais je ne pense pas qu’il les pensait comme ils sont sortis », a-t-il déclaré.

« Je pense que ce qu’il voulait dire, c’est que les équipes contre lesquelles il avait joué dans le passé avaient des gars comme Allan Border et Craig McDermott, qui n’étaient pas là en 1995.

« Je pense qu’il a regardé de notre côté en 1995 et a pensé, eh bien il n’y a pas de Border ou pas de McDermott, ou pas de Dean Jones, certains des grands noms contre lesquels il a joué dans le passé n’étaient pas là.

« Soudain, il joue contre Paul Reiffel, ou Brendon Julian, et un jeune Glenn McGrath.

«Je pense qu’il pensait sur le papier que nous n’étions pas aussi forts que les côtés australiens d’antan. Mais il n’aurait pas su à quel point McGrath deviendrait bon, ni même Shane Warne.

« C’est ce qui peut arriver quand on s’habitue à battre des équipes tout le temps. Finalement, les jeunes joueurs arrivent et l’équilibre change. »

Mark Taylor célèbre avec le trophée Frank Worrell dans le vestiaire de Sabina Park. (Fairfax)

L’escouade a pu célébrer avec des vacances de 12 jours aux Bermudes, où l’Australian Cricket Board (maintenant Cricket Australia) a pris l’onglet pour un dîner de célébration. Cela signifiait que les joueurs se sont mis en quatre pour accumuler la plus grosse facture possible.

« En fin de compte, cela s’est élevé à 6 777 $ US, ce qui équivalait à l’époque à environ 10 000 $ australiens », a déclaré Taylor.

« Nous avons trouvé un restaurant français, et pour être honnête, personne ne s’intéressait vraiment à la cuisine française, mais à la fin, nous fumions des cigares de La Havane et commandions à partir du haut.

« Nous avons juste cherché les articles les plus chers du menu! »

Mark Taylor et Ian Healy avec le trophée Frank Worrell lors d’un défilé de bandes animées en 1995 à Sydney. (Sydney Morning Herald)

Et même si l’Australie avait enfin récupéré le trophée Frank Worrell, il a fallu un certain temps à l’argenterie pour se rendre aux bureaux de l’ACB à Melbourne.

« Le trophée est rentré à la maison avec moi », a déclaré Taylor.

« Jack Edwards était le manager de cette tournée, et il partait aux États-Unis pour des vacances, et personne n’a levé la main pour ramener le trophée à la maison, alors j’ai proposé de le faire. J’ai jeté mes serviettes et mes gants, et le mettre au fond de mon cercueil de cricket.

« J’ai eu le trophée à la maison pendant un mois ou deux. J’ai donc organisé quelques soirées, nous nous asseyions et nous buvions quelques bières du trophée pour réfléchir à la victoire. »