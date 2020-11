Nouvelles de boxe | La réponse de Paul Gallen aux haters alors que Mark Hunt se bat, Tim Tszyu se profile

Silverlit Ycoo by Pack 2 Robot Kombat Boxeur Radiocommandé 14 cm-Il Avance Et Frappe Son Adversaire-Jouet avec Effets sonores Et Lumineux, 88052

YCOO -Robot Kombat Boxeur: le duel a commencé ! Ce pack contient : 2 robots, 2 télécommandes. Et c'est parti pour des heures de combat ! Lancez vous dans la bataille et remportez la victoire avec ces robots boxeurs au design stylé et unique ! Pour jouer rien de plus simple : il suffit d'avancer, et de frapper l'adversaire jusqu'au K.O final ! Il faut bien contrôler le robot avec la télécommande pour envoyer les meilleurs coups ! Sans oublier l'effet double punch ! Le robot tourne, avance et frappe fort des 2 poings ! Mode duel :Affrontez votre adversaire, chacun sa télécommande et que le meilleur gagne ! Mode Entraînement : Vous pouvez jouer contre l'ordinateur ! Au bout de 10 secondes, le robot adversaire se défend et répond à vos coups de poing ! Des effets sonores incroyables, et des effets lumineux pour encore plus de spectacle avec des yeux LED pour impressionner votre adversaire ! C'est le cadeau idéal pour vos enfants, ils peuvent piloter leur robot et se lancer dans la bataille avec 5 actions possibles ! 2 couleurs différentes. A partir de 5ans. Piles 3xAA (non incluses, Robot). 2xAAA non incluses (télécommande).