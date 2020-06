Nouvelles de boxe | Anthony Joshua dénonce les allégations de racisme après le discours de Black Lives Matter

Le champion du monde des poids lourds Anthony Joshua a réfuté avec colère les allégations de racisme après avoir été critiqué lors d’un discours de Black Lives Matter.

Joshua s’est exprimé lors d’un rassemblement dans sa ville natale de Watford, dénonçant le racisme contre les personnes de couleur.

Pourtant, il a évité le contrecoup de ce que certains ont perçu comme un appel au boycott des entreprises appartenant à des blancs: « Montrez-leur où cela fait mal, abstenez-vous de dépenser votre argent dans leurs magasins et économies, et investissez dans des entreprises appartenant à des noirs. »

Joshua a dit qu’il n’avait pas réellement écrit le discours.

« Si vous pensez que je suis raciste, allez vous-même! » il a écrit dans une déclaration.

Anthony Joshua avec sa ceinture de champion du monde après avoir battu Andy Ruiz. (Getty)

« Si vous regardez la vidéo complète, le discours a été diffusé pour que quelqu’un le lise et j’ai pris les devants.

« J’ai personnellement parlé du fond de la communauté de Watford, des idées de nous investissant personnellement sept chiffres pour créer l’unité et les opportunités et apporter des changements à la communauté africaine / caribéenne.

« Les magasins ne sont pas le problème ici. Avant de parler, vous feriez mieux de boycotter le racisme. J’ai dit ce que j’ai dit et je vais agir pour changer les choses. »

Joshua s’est prononcé contre les manifestations violentes et la culture des gangs de jeunes dans son discours. Voici une section du discours qui met le commentaire litigieux en contexte.

« Nous ne pouvons plus être fiers à partir d’aujourd’hui, nous ne pouvons plus garder le silence sur le meurtre illégal insensé, le racisme sournois d’un autre être humain basé uniquement sur quoi? Leur couleur de peau », a-t-il déclaré.

« Nous devons prendre la parole lors de manifestations pacifiques comme aujourd’hui. Bravo Watford, injectez le vaccin.

«Nous ne devons pas utiliser la manifestation à des fins égoïstes et la transformer en émeutes et en pillages. Nous devons être unis dans des manifestations non violentes.

« Montrez-leur où cela fait mal, abstenez-vous de dépenser votre argent dans leurs magasins et économies, et investissez dans des entreprises appartenant à des Noirs.

« Et c’est pour toutes les communautés si vous voulez vous élever, investir dans vos propres entreprises. »

Joshua a retrouvé ses championnats poids lourds l’an dernier en vengeant sa seule défaite, contre Andy Ruiz Jr.