Nouvelles dates pour FK Austria, SK Sturm & Co. fixes

En raison de cas individuels de corona et de l’attaque terroriste à Vienne, de nombreux matchs de coupe ont dû être annulés pour le moment. Les nouvelles dates sont désormais fixées et la majorité des matchs seront rattrapés pendant la trêve internationale.

Les matchs entre Allerheiligen et Amstetten et Reichenau contre Blau-Weiß Linz sont un autre vestige du 2e tour. Le premier était maintenant le 14 novembre. à 15h00, ce dernier une heure plus tard le même jour, soit 16h00.

Le match entre la FAC et l’Autriche de Klagenfurt, désormais également reporté au 14 novembre, est déjà en huitièmes de finale, mais aux heures de grande écoute (20h25). Probablement en raison des différentes affectations aux équipes nationales, les équipes de Bundesliga n’ont pas été déplacées directement pendant la pause.

Les partants de la Coupe d’Europe restent sur place

Au lieu de cela, cela continue environ une semaine plus tard. Sturm Graz donnera le coup d’envoi contre Wacker Innsbruck le 24 novembre à 20h25. Un jour plus tard, le 15, le pur duel de Bundesliga entre Vienne Autriche et Hartberg suit dans l’après-midi (17h15). Dans la soirée (20h25), Vienne et Altach s’occupent de la conclusion.

En raison du calendrier complet, les duels des partants de la Coupe d’Europe ont été repoussés jusqu’en décembre, où ils sont restés. LASK accueille Elektra (16 décembre, 18h00), Salzbourg dans le jeu de haut niveau, cependant, Rapid (20h30). Le WAC ne connaît son adversaire qu’après le duel d’Allerheiligen contre Amstetten.

ÖFB-Cup 20/21: Les prochains matchs en un coup d’œil