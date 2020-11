Nouvelles affiches Mondo pour Clockwork Orange, Scoob !, et Possesor

Les collectionneurs d’affiches Mondo sont sur le point de prendre un coup dans le portefeuille. Non seulement ils ont de nouvelles affiches pour Une orange mécanique, Scoob!, et Possesseur sur The Drop demain, mais ils feront également leurs débuts de nouveaux imprimés et affiches ce week-end, aidant à célébrer la con de Thought Bubble ce week-end. Qui sait ce qui tombera alors. En ce qui concerne ces trois affiches, deux versions de Murugiahest nouveau Une orange mécanique l’affiche sera disponible, ainsi que deux versions du nouveau Matt Taylor Scoob! affiche. Enfin, un superbe Possesseur affiche par Akiko Stehrenberger complète les pièces The Drop pour demain. Vous pouvez les consulter ci-dessous.





Mondo Doing Clockwork Orange est toujours un motif de célébration

« De la science-fiction captivante et psychotrope aux hijinks animés passionnés de mystère, cette semaine, nous avons un peu de tout en reconnaissant la récente sortie en VOD du brillant chef-d’œuvre de science-fiction de Brandon Cronenberg POSSESSOR, ainsi que ( virtuellement) honorant l’une des meilleures conventions au monde: la puissante Thought Bubble! Au cas où vous auriez manqué notre récent article de blog à ce sujet demain, nous publierons également une poignée de nouvelles affiches en l’honneur de la bande dessinée numérique de Thought Bubble qui est Ce week-end. Nous ne pouvons pas être tous ensemble cette année, mais nous vous recommandons vivement de vous connecter samedi et dimanche et de prendre en compte tout ce que l’équipe a mis en place pour leur con numérique. C’est vraiment époustouflant. «

Ceux-ci se vendront plus vite que vous ne le pensez. je pourrais voir Possesseur traîner un peu, mais à chaque fois que Matt Taylor dessine quelque chose, c’est une vente instantanée, et Une orange mécanique est la même chose chaque fois que Mondo sort quelque chose de nouveau. Mieux vaut être prêt pour eux à frapper The Drop à midi EST demain.

