Nouvelle-Zélande Warriors vs North Queensland Cowboys heure de début, résultats, actualités pour 2020 round n

Johns a fréquemment articulé les chances de victoire des Cowboys sur la présence de Taumalolo dans le peloton de tête, mais il est allé encore plus loin en affirmant que l’international tongan pourrait être plus influent que la légende de North Queensland, Thurston.

« Sans cela, Johnathan ne pourrait pas faire ce qu’il pourrait faire avec l’espace et la salle que ces grands hommes, en particulier Taumalolo, ce qu’ils font pour l’équipe et la moitié.

« J’ai toujours dit que Glen Lazarus était le plus grand homme d’avant-match avec lequel j’ai jamais joué. Il l’a dépassé, Taumalolo. Il est l’avant-centre le plus dommageable que nous ayons vu, et il continue de s’améliorer.

« Il roule juste en avant. Il court régulièrement sur 250 mètres et il plie la défense en arrière, ce qui signifie que vos joueurs créatifs ont plus de temps avec le ballon en main, vos joueurs de frappe obtiennent le ballon plus tôt. Tout vient de l’arrière de son coup -en avant. Il prend également beaucoup de yeux et se concentre sur les autres joueurs. «