Nouvelle suite de Teenage Mutant Ninja Turtles recherchée par le scénariste – / Film

Le public verra-t-il jamais un Tortues Ninja Teenage Mutant suite se déroulant dans la même continuité que la trilogie originale en direct?

Bobby Herbeck, l’un des scénaristes du film de 1990, essaie d’y parvenir. Dans une nouvelle interview, Herbeck révèle qu’il a eu des conversations sur une éventuelle continuation avec le réalisateur Steve Barron et Brian Henson du Jim Henson Creature Shop, la société qui a créé les costumes de tortues anthropomorphes pour le film original. Est-ce juste un discours oisif, ou un autre film d’action réelle se déroulant dans cet univers pourrait-il vraiment se produire?

Le 1990 Tortues Ninja Teenage Mutant Le film, qui était en avance sur son temps et tient encore assez bien aujourd’hui, revient en salles cette semaine pour marquer son 30e anniversaire, alors Herbeck fait le tour et fait de la publicité pour le film. Lors d’une conversation avec ComicBook.com, le point de vente a demandé s’il serait intéressé par une autre suite, se déroulant dans la même continuité que les trois premiers films d’action réelle:

« Oui. La réponse est oui », répondit Herbeck. «Nous essayons de faire en sorte que cela se produise. Nous voulons faire un redémarrage. Nous avons fait venir nos fans sur Instagram, ils disent: « Pourquoi ne redémarrez-vous pas le premier film? » Nous serions ravis de le faire.

Il convient de préciser que Herbeck semble utiliser le mot «redémarrer» de manière incorrecte ici. Sur la base du contexte de l’article, il semble qu’il parle d’une suite – une autre suite dans la chronologie originale, qui ignorerait les récents films produits par Michael Bay.

«La vérité est que cette propriété est établie maintenant après 30 ans dans le cadre de notre culture pop moderne, elle ne disparaîtra pas», a poursuivi Herbeck. «Cela ne fera que continuer à grandir. Je souhaite que nous puissions y retourner. Je veux dire, nous en avons parlé à Steve Barron et à Brian Henson, et s’il y avait une opportunité, si l’un des studios le jugeait bon, je pense que nous pourrions revenir en arrière et le redémarrer comme si c’était le cas… Imaginez si Brian Henson avait accès à la technologie qu’il fait aujourd’hui pour fabriquer ces costumes et tout ça. Je pense que ce serait incroyable. Un redémarrage comme celui-là, je pense, ferait vraiment circuler les gens. »

Années 1990 Tortues Ninja Teenage Mutant a été rapidement suivi par les années 1991 Teenage Mutant Ninja Turtles II: Le secret du limon, qui a présenté Keno (Ernie Reyes Jr.), un livreur de pizza adolescent qui se lie d’amitié avec les héros dans une demi-coquille. Je me souviens avoir pensé qu’il était le personnage le plus cool que j’aie jamais vu quand j’avais six ans. Quelques années plus tard, les années 1993 Tortues Ninja Teenage Mutant III a fouetté les tortues, leur copine de journaliste April O’Neil (Paige Turco), de retour dans l’ancien Japon tandis que leur ami fou et passionné de sport Casey Jones (Elias Koteas) maintient le fort dans leur repaire souterrain dans le présent. Celui-là… ne tient pas très bien.

Mais le souhait de Herbeck se réalisera-t-il réellement? Paramount détient les droits du film sur le TMNT, et Seth Rogen et Evan Goldberg travaillent actuellement dur sur une nouvelle itération animée CG qui se penchera sur l’angle adolescent du groupe. Relancer cette version live-action semble être une bataille difficile à ce stade … mais je suppose que des choses plus étranges se sont produites à Hollywood. Je veux dire, si quelque chose d’aussi dingue que Turtle Tunes peut arriver, alors tout est possible.

