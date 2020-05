Nouvelle série Netflix – / Film

Une docusérie qui sera controversée, Jeffrey Epstein: Filthy Rich est la dernière incursion de Netflix dans un véritable territoire criminel. La série en quatre parties n’est pas consacrée aux nombreuses questions entourant la mort d’Epstein incarcéré – officiellement répertorié comme suicide, mais soupçonné d’être assassiné par de nombreuses théories du complot – mais plutôt aux crimes qui l’ont abouti en prison. Le plus important de tous, cependant, est que la série donne la parole aux nombreuses victimes d’Epstein. Regarder le Jeffrey Epstein: Filthy Rich bande-annonce ci-dessous.

Lisa BryantLes nouvelles docuseries en quatre parties Jeffrey Epstein: Filthy Rich est susceptible de se plonger dans des histoires inconfortables, mais ce sont des histoires qui doivent être racontées. Jeffrey Epstein était un homme obscurément riche avec un cas bien documenté de pédophilie. Et pourtant, de nombreuses autres personnalités de la haute société ont décidé librement de rester amis avec lui – un fait qui a sans aucun doute contribué aux nombreuses conspirations entourant la mort d’Epstein.

Voici un synopsis pour les docuseries:

Avant son arrestation en 2019, le mystérieux magnat Jeffrey Epstein a été accusé de maltraitance des femmes et des filles mineures pendant des décennies, assemblant un réseau de facilitateurs pour aider à mener à bien et couvrir ses crimes. Epstein est venu de modestes débuts mais a réussi à mentir et à se frayer un chemin vers le sommet du monde financier. Il a finalement acquis une richesse et un pouvoir considérables en dirigeant un réseau international de trafic sexuel. L’agresseur sexuel en série a conclu un accord secret avec le gouvernement en 2008, évitant une peine d’emprisonnement à perpétuité et a continué de maltraiter les femmes. Avec leurs récits effrayants de première main, les accusateurs d’Epstein sont les principales voix des docuseries en quatre parties de la réalisatrice Lisa Bryant JEFFREY EPSTEIN: FILTHY RICH. En dévoilant leurs cicatrices émotionnelles, certaines pour la toute première fois, la confrérie des survivants entend empêcher les prédateurs – et le système judiciaire américain – de faire taire la prochaine génération.