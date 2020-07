Nouvelle option de mise à niveau PS5 gratuite pour la remorque DIRT 5, modes de retour

DIRT 5 est le dernier coureur hors route de Codemasters, et il ramène la série à ses racines plus amusantes et de style arcade. Le jeu arrive sur PlayStation 5 et PS4, cette dernière devant sortir le 9 octobre. Si vous voulez cette version de nouvelle génération, vous devrez attendre un peu plus longtemps – mais il semble que les premiers utilisateurs seront récompensés.

Une nouvelle bande-annonce du jeu a fuité en ligne plus tôt dans la journée, et dans la description de la vidéo, il est confirmé que DIRT 5 aura une option de mise à niveau PS5. Si vous achetez le jeu sur PS4, vous pouvez passer à la version PS5 gratuitement.

La bande-annonce elle-même offre un aperçu des nombreux types d’événements du jeu, et ceux-ci incluent une poignée de modes de retour des anciens titres DIRT. Stampede, Sprint et Path Finder sont mis en évidence, mais il y a aussi la mention Ultra Cross, Time Trial, Land Rush, Rally Raid et Ice Breaker. Enfin, il est révélé que Gymkhana fera son retour dans la série.

Que pensez-vous de tout cela? La mise à niveau PS5 vous tente-t-elle de récupérer la version PS4 en octobre? Passez à la section des commentaires ci-dessous.