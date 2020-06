NOUVELLE MONTRE: HELLBLAZER: RISE AND FALL Venant de Black Label de DC Comics

Da 5 Bloods joue avec tous ces éléments pulpeux, jusqu’à quelqu’un qui pourrait être décrit comme un bandit vietnamien criant: « Nous n’avons pas besoin de badges officiels puants ». Ils donnent également à Paul une mort indigne dans cette tombe peu profonde. Malgré de grandes similitudes thématiques et de traçage, il existe de profondes différences entre Bloods et Sierra Madre, et entre Paul et Dobbs. Pour commencer, plutôt que perdu dans la paranoïa, Paul récupère un élément de grâce avant la fin – il se souvient des dures vérités que Stormin ’Norman lui a enseignées. Oui, cela comprend comment il a accidentellement tué Norm dans un tir ami, mais c’est plus grand que ça. Norm n’a pas seulement parlé de l’injustice de la guerre du Vietnam: il a vu cet or comme des réparations pour des générations d’injustice dans une société américaine où les hommes noirs sont invités à mourir dans le hachoir à viande de la guerre et se voient alors refuser la plupart des avantages de la victoire.

Norm rappelle Crispus Attucks, un Américain d’origine africaine et amérindienne décédé lors du massacre de Boston de 1770, cinq ans avant la Révolution. Mais Norm et Lee pourraient signaler presque toutes les guerres, même les plus justes comme la cause de l’Union pendant la guerre civile et la Seconde Guerre mondiale, et trouver des corps noirs perdus et des conséquences qui refusaient toujours la véritable nationalité aux personnes de couleur ségréguées et opprimées. Mais le Vietnam n’était même pas la guerre juste.

Avant sa scène de mort, Lindo donne un soliloque étouffant directement dans l’appareil photo, une technique classique de Lee où il permet à ses personnages de révéler leurs pensées les plus cruelles ou les plus laides. «Dieu a dit: ‘Fuck them fuckers. Continuez à continuer », siffle Paul. Mais après peut-être la première vraie visite du fantôme de Norman, il ne meurt pas plein de ce venin, mais plein d’amour. «Nous, Bloods, avons un lien», dit Paul quelques instants plus tard à l’homme qui est sur le point de le tuer. « Nous avons mené une guerre immorale qui n’était pas la nôtre pour des droits que nous n’avions pas. »

Cette révélation arrive trop tard pour Paul, mais elle arrive beaucoup plus tôt pour les autres Bloods. Plutôt que de perdre l’or, comme les chercheurs de trésors du film de Huston, ils vont économiser au moins leurs parts. Mais de qui le sauvent-ils? Mercenaires vietnamiens au service de Deroaches. Près de 50 ans après la fin de la guerre du Vietnam, des hommes noirs et des soldats vietnamiens se tuent à nouveau dans les ruines de ‘Nam, le tout pour l’enrichissement d’un homme blanc. En effet, Deroaches est l’incarnation évidente du colonialisme persistant, en particulier le type français qui a dominé l’Indochine pendant un siècle, qui était le préambule de la guerre d’Indochine française, qui à son tour était le prologue de la guerre du Vietnam en Amérique.

Spike ne fait pas de déclaration générale sur les maux des hommes blancs, mais il doit être possible d’apprendre de ce passé. On le voit dans Hedy de Mélanie Thierry, qui porte bien sûr le nom d’une star de cinéma de la vieille école. Sa famille était l’un des plus grands profiteurs du colonialisme français, acculant le marché du riz au Vietnam avant de construire les mines qui marquent encore la terre. En effet, ce pourrait être l’une des mines de sa famille qui a pris la vie d’Eddie plus tôt dans le film. Pourtant, elle est là, tentant de faire des réparations avec une œuvre de bienfaisance nommée littéralement d’après l’Agneau de Dieu, et aux côtés de deux amis (Paul Walter Hauser et Jasper Pääkkönen) qui sont interprétés par des acteurs que le public pourrait initialement qualifier de méchants depuis qu’ils ont joué Klansman dans Spike’s BlacKkKlansman.