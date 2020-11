Nouvelle méthode scientifique de cuisson du riz – Comment se débarrasser des antinutriments – .

05 novembre

2020

Photo via Ponyo Sakana | Pexel

Récemment, des scientifiques ont trouvé un moyen simple d’éliminer l’arsenic nocif du riz.

La nouvelle méthode vous prendra au total 20 minutes, dont 5 que vous consacrerez à la cuisson proprement dite.

Le processus de nettoyage est si facile qu'il ne demande pas beaucoup d'efforts, et pendant que vous attendez votre plat, vous pouvez regarder votre émission de télévision préférée.

Le problème de la contamination du riz est devenu courant tout récemment. Les premiers signes avant-coureurs sont venus lorsque le sol a commencé à se salir.

Problème de pollution des eaux souterraines

Les chercheurs affirment que le principal problème est la pollution des eaux souterraines, qui fait apparaître de l’arsenic dans le sol puis dans le riz.

Si nous examinons le problème plus en détail et que nous nous souvenons que le riz pousse dans les vallées marécageuses et humides, il devient clair d’où vient le problème.

En absorbant toute l’eau qui apparaît dans le sol, le riz devient le principal «conteneur» pour le stockage des micro-éléments nocifs.

Les spécialistes des sols des pays qui cultivent du riz affirment également que l’arsenic est le principal élément nocif de ce groupe.

Des recherches récentes montrent que l’arsenic est maintenant 40% plus élevé que la normale dans le riz. C’est pourquoi, les études ont été menées sur les céréales, qui sont déjà conditionnées et vendues en magasin.

Pour que le lecteur comprenne la gravité du problème, il convient également de dire que l’arsenic est l’une des causes des maladies cardiovasculaires et, dans le pire des cas, même de la mort.

C’est pourquoi les gens sont si inquiets de l’état des céréales blanches dans leurs plats.

Il convient également de noter que le riz est l’un des principaux ingrédients utilisés dans la fabrication des sushis. Par conséquent, les amateurs de cuisine orientale devraient être concernés.

Heureusement, les scientifiques ont déjà découvert comment résoudre ce problème. Il s’avère que l’arsenic peut être réduit au minimum avec une méthode de cuisson simple.

Par conséquent, jusqu’à ce que les scientifiques aient compris comment économiser le sol et les eaux souterraines, vous pouvez utiliser une méthode domestique pour améliorer la qualité du riz.

En fait, la méthode est vraiment très simple et directe. Afin d’éliminer le plus possible d’arsenic du riz, il suffit de suivre quelques étapes simples.

La première étape de la cuisson du riz consiste à ajouter quatre tasses d’eau à une tasse de riz. Après avoir ajouté de l’eau, faites cuire le riz pendant 5 minutes.

Après cela, vous devez verser l’eau dans laquelle le riz a été cuit. C’est un point clé car dans cette eau tous les éléments nocifs sortiront et la quantité d’arsenic diminuera plusieurs fois.

Il n’est pas recommandé de répéter la première étape plusieurs fois, car il ne sera plus possible de réduire le nombre d’éléments nocifs du riz.

Après avoir vidangé la première eau, suivez la deuxième étape

Ensuite, vous devrez ajouter deux verres d’eau à un verre de riz et cuire simplement les céréales à feu doux ou moyen.

Pour faire court, après la première étape, il n’y a que le processus de cuisson du riz standard que vous utilisez habituellement.

Les chercheurs et les médecins ne recommandent toujours pas d’inclure le riz dans votre alimentation quotidienne, et pas seulement pour des raisons d’arsenic.

Les médecins et les nutritionnistes affirment que le riz affecte négativement le métabolisme du corps et contribue également à la prise de poids.

D’autre part, le riz est une excellente antitoxine qui élimine toutes les substances toxiques du corps. Par conséquent, le riz peut être dans votre alimentation, mais consommez-le avec modération.

Les chercheurs notent qu’avec cette méthode de nettoyage, toutes les substances bénéfiques sont préservées.

C’est une nuance importante car l’eau de pré-cuisson ne prend que de l’arsenic et minimise sa quantité dans le riz.