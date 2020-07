Nouvelle marque déposée Tomb Raider déposée par l’éditeur Square Enix

L’éditeur Square Enix déchaîné Shadow of the Tomb Raider à la fin de 2018. Puisqu’il a marqué l’entrée finale dans le redémarrage Pilleur de tombe trilogie, il y a un air de mystère en ce qui concerne la suite de la franchise bien-aimée. Une marque récente semble offrir un semblant d’indice. La marque en question concerne un produit connu sous le nom de Tomb Raider Ultimate Experience ou TRUE

Une capture d’écran des fonctionnalités de la liste ci-dessous:

Selon la liste, Square Enix a déposé sa première marque en août 2018, environ un mois avant Shadow of the Tomb Raider’s lancement. La mise à jour la plus récente du dossier est intervenue à la fin du mois dernier. Rien dans la liste n’indique explicitement ce que VRAI impliquera. GamingBolt, la publication qui a repéré la marque, note que Square Enix pourrait avoir une collection en préparation pour la trilogie de jeux récemment conclue. Cela semble certainement possible étant donné la nouvelle génération de consoles qui approche rapidement.

Il n’est pas non plus hors de portée que Square Enix puisse bricoler avec une autre application compagnon. Rappelez-vous Deus Ex Universe, l’application qui a essentiellement servi de Deus Ex wiki pour les préquels d’Eidos Montréal? Il a fermé ses portes en mai 2018, mais était plutôt utile en ce qui concerne les applications compagnes. Mais qui sait quand l’éditeur détaillera ses plans liés à VRAI?

Le premier de Crystal Dynamics Pilleur de tombe entrée de redémarrage a frappé les magasins au début de 2013 pour la PS3, le PC et la Xbox 360. Le titre a fait son chemin vers les plates-formes de génération actuelle dans Tomb Raider: Definitive Edition environ un an plus tard. Rise of the Tomb Raider est arrivé sur PS4 en 2016, suivi de la sortie d’Eidos Montréal Shadow of the Tomb Raider en 2018. Ce dernier est actuellement disponible en streaming via PlayStation Now.

[Source: Justia Trademarks via GamingBolt]