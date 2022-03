Nouvelle lune en Poissons : quels effets sur les signes ce 2 mars 2022 ?

Ce 2 mars 2022, vers 20 heures, heure française, trois événements astrologiques seront parfaits en même temps : la nouvelle Lune, la conjonction Mercure-Saturne en Verseau et la triple conjonction Vénus-Mars-Pluton en Capricorne.

Le fait qu’ils se perfectionnent en ce jour, c’est-à-dire qu’ils sont dans le même degré mathématique, ne signifie pas qu’ils sont en conjonction (très proches ou en orbe) depuis un certain temps déjà ; mais prenons les choses étape par étape.

Effets de la Nouvelle Lune du 2 mars 2022

Dans le 12e degré des Poissons, la nouvelle Lune se perfectionne. Chaque fois que nous parlons de lunaisons, il est important de se rappeler que chaque nouvelle Lune ouvre une période de six mois, au cours de laquelle il est recommandé de travailler sur les intentions que nous faisons en ce 2 mars.

Ce que propose cette nouvelle Lune, c’est de travailler sur la configuration de l’événement, sur le fait d’être plus compatissant, de faire appel à notre sensibilité, de déployer notre artiste intérieur, de ne pas déborder de manière excessive ou d’éluder ce que nous avons à réaliser.

S’il y a quelque chose qu’une Lune en Poissons, un Soleil ou un ascendant nous propose, c’est le service. Si nous sommes dans la 9ème maison, ce sera pour servir notre esprit et notre âme de manière expansive afin de grandir et d’acquérir, par exemple, de nouvelles connaissances qui pourront servir à la collectivité.

Cette nouvelle Lune ouvre un temps pour penser aux autres, et le faire de manière sensible. Notre souhait est donc que votre épanouissement en Poissons entre en résonance avec votre propre chemin d’évolution et que vous puissiez en percevoir les résultats dans six mois, lorsque la magnifique pleine Lune dans ce signe se produira le 10 septembre 2022.

De plus, cette nouvelle Lune est en sextile (aspect fluide) avec Uranus, il sera donc plus organique de travailler sur des changements collectifs.

Que signifie la conjonction Mercure-Saturne en Verseau ?

Par contre, dans l’autre signe transpersonnel du zodiaque, proche des Poissons – qui sont aussi les Poissons – Mercure et Saturne en Verseau sont au degré mathématique 19.

Pensons que cette conjonction, sous l’influence de la nouvelle Lune, propose que la créativité, la capacité à penser différemment, de manière unique et transgressive, avec Saturne, se dessine. Une structure que l’on s’approprie avec ce transit saturnien en Verseau, qui dure depuis plus d’un an et en a encore environ un de plus à faire.

Car tout ce qui nous donne des ailes, nous rend créatifs et génère une envie d’innover a besoin d’une structure.

Et enfin, la cerise sur le gâteau. La triple conjonction entre Vénus, Mars et Pluton au 27e degré du Capricorne. Et oui, les trois événements sont perfectionnés en même temps et les trois nous offrent des vibrations très différentes. Cette triple conjonction nous parle d’une grande intensité.

Nous ressentons ses énergies depuis le 21 février et le ferons jusqu’au 7 mars environ. Mais le 2 mars 2022, ils se rencontrent exactement (partile).

Quand on parle de Vénus-Mars, on pense généralement à des histoires d’amour. Et bien souvent, ils le sont. En fait, nous les appelons les amants cosmiques et lorsque nous déplions un thème de naissance, nous regardons où se trouvent Vénus et Mars dans chaque querelleur pour en déduire comment cette personne aime et ce qu’elle apprécie.

Or, cette rencontre avec Pluton propose des changements. Quelque chose doit mourir, quelque chose doit se transformer pour que vos liens évoluent et il est tout à fait logique que nous ayons un processus de révision car cet événement est perfectionné en Capricorne. Un signe où l’élan n’est pas apparent.

Cette conjonction ne parle pas seulement de partenariat. Il parle aussi de l’amour de soi, des liens de travail, des processus de révision qui ont fait du bruit en nous et qui ont besoin d’être transmutés. Parfois, ça fait mal.

Si nous ajoutons la conjonction Mercure-Saturne, nous savons que les changements sont là pour rester et si nous prenons également en compte que la nouvelle Lune peut nous sensibiliser, il est possible que nous vivions un incroyable moment de passion, plein de sensibilité.

Car si nous sommes conscients des énergies disponibles, la façon dont nous nous y prenons a une autre signification.

Je nous souhaite un excellent 2 mars rempli d’énergies de changement et de sensibilité profonde en ces temps où nous en avons plus que jamais besoin.