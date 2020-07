Nouvelle lune de juillet 2020: voyez Saturne sous son meilleur jour dans le ciel nocturne sans lune

La nouvelle lune se produit le lundi 20 juillet à 13 h 33. EDT (1733 GMT), le même jour où Saturne atteint l’opposition. Brillant à son plus beau jour de l’année, la planète aux anneaux sera visible toute la nuit.

De nouvelles lunes se produisent environ tous les 29,5 jours lorsque la lune est directement entre la Terre et le soleil. Les deux corps partagent la même longitude céleste, un alignement également appelé conjonction. (La longitude céleste est une projection des propres lignes de longitude de la Terre sur la sphère céleste.)

Parce qu’aucune lumière du soleil ne se reflète sur la surface de la lune pendant cette phase lunaire, et parce que la nouvelle lune se lève et se couche près du soleil, la nouvelle lune n’est pas visible dans le ciel nocturne. Cependant, la lumière du soleil réfléchie par la surface de la Terre peut illuminer légèrement la surface sombre de la lune avant et après la nouvelle lune, un phénomène connu sous le nom de « Earthshine ». Bien que vous ne puissiez pas observer la nouvelle lune, l’absence de clair de lune peut rendre d’autres objets du ciel nocturne plus faciles à voir dans le ciel nocturne sombre.

Les nouvelles lunes sont importantes pour les religieux musulmans et juifs: elles marquent le début et la fin des mois pour leurs calendriers respectifs.

La nouvelle lune de juillet se trouve être le début de Dhu al-Hijjah, le 12e mois de l’année civile islamique, et pendant lequel le pèlerinage à La Mecque a traditionnellement lieu. Pour les Juifs, c’est le premier jour de l’Av, lorsque selon le livre biblique d’Esdras, le peuple juif est retourné en Israël après son exil à Babylone.

Le meilleur moment pour voir Saturne

Selon Skycal de la NASA, Saturne sera en opposition à 17h33. EDT (2133 GMT) la nuit de la nouvelle lune. L’opposition signifie que la planète est presque exactement de l’autre côté du ciel terrestre que le soleil. À New York, par exemple, Saturne se lève à 20h17. et le soleil se couche à 20h22 heure locale. Non seulement Saturne sera bien placé pour l’observation toute la nuit, mais la planète sera également la plus grande et la plus brillante de l’année.

Lundi 20 juillet, Saturne atteindra l’opposition parmi les étoiles de l’est du Sagittaire – se levant au coucher du soleil et restant visible toute la nuit. À l’opposition, Saturne sera situé à 836,6 millions de milles (1,346 milliard de km) de la Terre, et il brillera à sa luminosité maximale de 0,13 pour 2020. Dans les télescopes (encadré), Saturne affichera son plus grand diamètre de disque apparent de 18,5 secondes d’arc – et ses anneaux, qui se rétréciront chaque année jusqu’au printemps 2025, s’étaleront sur 43 secondes d’arc. Une poignée de lunes de Saturne sont facilement observables avec des télescopes d’arrière-cour dans un ciel sombre. (Crédit d’image: Starry Night)

Alors que la Terre passe directement entre Saturne et le soleil, notre planète fera également son approche la plus proche de Saturne en 2020. Cette approche la plus proche se produira environ cinq heures après l’opposition, selon EarthSky.org. À cette époque, Saturne sera à 8,99 unités astronomiques (AU), soit 8,99 fois la distance moyenne Terre-soleil, loin de notre planète. Au maximum, la distance de Saturne à la Terre est d’environ 11 UA.

Situé dans la constellation du Sagittaire, Saturne sera à son maximum à 1 h, heure locale, lorsqu’il traversera le méridien, et il sera à environ 29 degrés au-dessus de l’horizon sud, selon les calculs de Heavens-Above.com. La planète brillera à une magnitude de 0,1, ou à peu près aussi brillante que Rigel, l’étoile la plus brillante de la constellation d’Orion, le chasseur. (La magnitude est une mesure de la luminosité utilisée par les astronomes, des nombres plus petits indiquant des objets plus brillants.)

Des planètes plus visibles

Le jour de la nouvelle lune, Vénus et Mercure seront tous deux des « étoiles du matin ». À New York, Vénus se lève à 2 h 52, heure locale, suivie de Mercure à 4 h 22, heure locale. Cela met Vénus dans une position facile à voir avant le lever du soleil, qui est à 5 h 42, heure locale. À 5 heures du matin, Vénus sera à 23 degrés au-dessus de l’horizon oriental dans la constellation du Taureau, le taureau, et suffisamment brillante pour être facile à repérer.

Attrapez Mercure et Vénus au-dessus de l’horizon oriental avant le lever du soleil le 20 juillet 2020. Mercure sera dans la constellation des Gémeaux et Vénus sera en Taureau. (Crédit d’image: application SkySafari)

Le mercure sera une cible plus difficile; à 5 heures du matin, il n’est qu’à 6 degrés au-dessus de l’horizon. Si vous avez une vue claire et plate vers l’est, une façon de suivre Mercure est de rechercher Vénus, un objet semblable à une étoile blanche brillante, puis Aldebaran, l’étoile la plus brillante du Taureau, qui sera à droite et légèrement vers le haut.

Aldebaran est reconnaissable car il apparaîtra nettement jaune-orange à côté de Vénus. Tracez une ligne entre Aldebaran et Vénus à gauche; vous devriez toucher Mercure, qui brillera à la magnitude 0,7, à peu près aussi brillant Aldebaran.

Le 20 juillet, la nuit de la nouvelle lune, Saturne et Jupiter se lèveront ensemble autour du coucher du soleil. Mars suivra quelques heures plus tard, se levant à l’est peu avant minuit. (Crédit d’image: application SkySafari)

Mars sera également un objet avant l’aube le 20 juillet, car il se lève à 23h45. et se couche environ six heures après le lever du soleil. Comme il se trouve dans la constellation de Cetus, qui est relativement faible, Mars sera évident pour les téléspectateurs car il semblera être l ‘ »étoile » la plus brillante et avoir une teinte rouge distincte.

Jupiter sera également visible presque toute la nuit; il apparaît à droite et au-dessus de Saturne lorsque celui-ci se lève. Jupiter se lève à 19h53 heure locale à New York, et devient visible après le coucher du soleil. Vers 22 heures heure locale, les deux seront visibles comme une paire à gauche des principales étoiles du Sagittaire.

Constellations visibles

La nuit de la nouvelle lune, les observateurs des latitudes moyennes du nord verront le vrai ciel d’été. Haut dans l’est, à 22 heures. heure locale, les constellations de Lyra, Cygnus et Aquila montreront l’astérisme du Triangle d’été, composé de Vega (Alpha Lyrae), Deneb (Alpha Cygni) et Altair (Alpha Aquilae). Vega, l’une des étoiles les plus brillantes de l’hémisphère Nord, atteint près du zénith – le point dans le ciel directement au-dessus – vers minuit. La Voie lactée, marquant le bord de notre galaxie, traverse le milieu du triangle d’été et est visible de n’importe quel site qui manque de lumières de la ville, et on peut le voir s’étendre du Sagittaire au sud à Cassiopée au nord.

Vers 22 heures également heure locale, on peut voir les constellations de Pégase et d’Andromède s’élever à l’est. Andromède était la fille légendaire de Cassiopée, la constellation en forme de «W» qui se trouvera exactement de l’autre côté de Polaris, l’étoile polaire, de la Grande Ourse (qui, entre 22 h et 2 h, sera sur le côté gauche de Polaris , tandis que Cassiopée est à droite.)

Selon la mythologie grecque, Andromède devait être sacrifiée à Cetus, la baleine, mais à Persée – dont la constellation se lèvera dans le nord-est vers 22 heures. et être pleinement visible vers minuit – montez à la rescousse sur Pegasus, le cheval ailé. Céphée, le mari de Cassiopée, est juste à l’est de Cassiopée, et les deux sont visibles dans le ciel ensemble pendant la majeure partie de l’année dans l’hémisphère Nord.

Repérez la galaxie d’Andromède au-dessus de l’horizon nord-est la nuit de la nouvelle lune; il sera visible à l’œil nu dans un ciel sombre. (Crédit d’image: application SkySafari)

La nuit de la nouvelle lune, puisque le ciel sera libre de tout clair de lune gênant, à minuit, la constellation d’Andromède offre une vue à l’œil nu sur la galaxie d’Andromède, qui peut être repérée loin des lumières de la ville comme une tache de lumière à Andromède . Trouvez-le en trouvant le « Grand Carré » de Pégase et en cherchant l’étoile dans le coin droit; Andromède est deux courbes de fuite des étoiles avec la galaxie d’Andromède apparaissant comme une tache au-dessus de la ligne la plus haute.

