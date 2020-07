Nouvelle faction, Shadow Company, rejoignant Call of Duty: Modern Warfare et Warzone dans la saison 5

in

Appel du devoir les fans verront bientôt une faction familière à Verdansk. Shadow Company, un PMC d’élite qui a fait des apparitions dans le Guerre moderne série, arrive à Guerre moderne et zone de guerre dans la saison cinq, Activision a annoncé aujourd’hui.

Appel du devoir a publié une nouvelle bande-annonce présentant Shadow Company et comment ils se sont séparés de l’allégeance de l’armistice lorsqu’elle s’est effondrée en raison des combats entre l’allégeance et la coalition. La nouvelle faction fonctionne selon ses propres règles et prévoit de mener le combat directement contre l’ennemi.

Shadow Company se compose de nouveaux opérateurs et de vétérans qui sont fatigués du manque de progrès de la Coalition. Rozlin « Roze » Helms faisait auparavant partie des Chacal, un sous-groupe de la faction Allégeance, et fait maintenant partie de Shadow Company.

Roze est rejoint par Velikan et Marcus «Lerch» Ortega, le chef de la nouvelle faction. Lerch est un ancien marine américain qui a eu du mal à s’adapter à la vie civile lorsqu’il est rentré chez lui. Il a décidé d’entrer dans le secteur privé et a été considéré comme un choix parfait par le PDG de Shadow Company.

On ne sait pas grand-chose de Velikan, qui porte une armure complète pour protéger son identité. Il existe cependant des dizaines d’histoires sur ses exploits au combat, et il est l’un des opérateurs les plus meurtriers de Shadow Company.

Shadow Company a fait une première apparition dans Guerre moderne 2 et était sous le commandement du général Shepard. Shepard s’est avéré être le principal antagoniste du jeu et a utilisé Shadow Company pour trahir la Task Force 141.

Shepard n’a pas été officiellement révélé dans la bande-annonce, mais le narrateur semble étrangement familier au personnage infâme. On ne sait pas si Shadow Company sera toujours en désaccord avec la Task Force 141 ou s’ils seront des alliés dans la nouvelle chronologie.

Le général Shepard a tué Ghost en Guerre moderne 2, il est donc possible que le personnage subisse un sort similaire dans Guerre moderne.

Saison cinq de Call of Duty: Guerre moderne commence le 5 août.

