Nouvelle émission de télévision Netflix: les apatrides valent-ils la peine d’être regardés?

Présentée à l’échelle mondiale sur Netflix cette semaine après avoir été diffusée sur la télévision australienne (ABC) plus tôt cette année, la série en six parties intitulée Stateless soulève un problème important que nous voyons rarement sur nos écrans – celui des demandeurs d’asile. Et pourtant, ce sujet important semble être secondaire par rapport au scénario principal qui se concentre sur la façon dont une «fille blanche» se retrouve accidentellement dans un centre de détention en tant que réfugiée.

La productrice exécutive, Cate Blanchett, et l’écrivain Elise McCredie, sont des amis de la vieille école et interrogés sur la façon dont ils ont été inspirés pour faire des apatrides, ils ont dit qu’ils étaient choqués d’entendre l’histoire d’une « fille blanche » qui s’est retrouvée au Centre de détention de Baxter en Australie du Sud après plusieurs séjours dans des établissements correctionnels.

La «fille blanche» est Cornelia Rau – une citoyenne australienne d’origine allemande. En raison de problèmes de santé mentale et autres, Rau s’est finalement retrouvé par erreur au centre de détention de Baxter. Blanchett et McCredie ont dit qu’ils étaient tellement fascinés par l’histoire de Rau qu’ils l’ont utilisée comme histoire centrale – entrelacée avec trois autres intrigues – et c’est ainsi qu’ils sont venus avec un drame télévisé, Apatride.

Mais cela pose la question – une histoire de réfugiés et de demandeurs d’asile ne peut-elle pas se justifier à elle seule?

Avons-nous vraiment besoin de sensationnaliser ce sujet important avec une histoire plus «intéressante» sur la façon dont une «fille blanche» se retrouve en quelque sorte dans un centre de détention?

Il semble que oui. De loin le personnage principal du premier épisode de Apatride est Sofie (joué par Yvonne Strahovski de Le conte de la servante). On nous donne tous les détails sur les antécédents de Sofie, y compris sa famille allemande plutôt sévère, qui vit à Sydney, en Australie.

Émission de télévision sans état: Sofie (jouée par Yvonne Strahovski) pendant qu’elle danse tout en assistant à GOPA.

L’histoire de Sofie

Sofie travaille comme hôtesse de l’air et après un dîner de Noël déchirant en famille où elle est mise en place avec un partenaire potentiel, elle s’échappe par la fenêtre de la salle de bain de ses parents (une scène que certains critiques ont citée comme « improbable ») et peu de temps après, nous voyons Sofie dansant dans un état fasciné lors d’une réunion d’un groupe appelé GOPA.

Cate Blanchett se produisant sur scène dans Stateless.

Sofie s’implique avec GOPA et comme d’autres commentateurs l’ont écrit, cette partie de l’histoire n’est pas « totalement convaincante » et semble « exagérée ». GOPA est dépeint comme un culte avec Cate Blanchett et Dominic West jouant les deux leaders, Pat et Gordon.

Blanchett et West dépeignent une paire grotesque de «chefs de sectes» indésirables, mais inexplicablement, Sofie se retrouve attirée par leur influence.

Bien sûr, les choses empirent et elle devient encore plus traumatisée pendant son séjour au GOPA. Quand elle part, nous la voyons se baigner puis peu de temps après, elle se présente dans la file d’attente pour entrer dans un centre de détention. Comment est-ce possible que nous demandons?

C’est comme ça que ça s’est passé?

Les créateurs de Stateless placent cette clause de non-responsabilité au début du premier épisode: Bien qu’inspirés d’histoires vraies, les événements et les personnages représentés ont été créés pour un effet dramatique.

Mais les faits de ce qui s’est passé sont disponibles. Cornelia Rau était impliquée dans un «culte» à l’âge de 32 ans. Six ans plus tard, quand Rau avait 38 ans, elle a été retrouvée au centre de détention de Baxter en Australie-Méridionale.

Une enquête sur cette affaire a eu lieu en 2005, appelée L’enquête Palmer, et le rapport qui a suivi ne faisait aucune référence au «culte». Au lieu de cela, le rapport a examiné tous les freins et contrepoids qui n’ont pas été respectés, permettant à la situation de se produire.

Mais pour le drame, ces éléments de vérité ne sont pas montrés dans Apatride et cela rend toute la série un battement dramatique sans aucune ressemblance avec ce qui était en réalité des événements de la vie réelle.

Ameer (joué par Fayssal Bazzi) est un demandeur d’asile afghan qui cherche désespérément à emmener sa famille en Australie.

Est Apatride La peine de regarder?

Il y a deux autres intrigues dans le premier épisode de Apatride et c’est peut-être là que résident les vraies histoires. Nous rencontrons la famille afghane qui essaie de fuir l’Afghanistan afin d’offrir une vie meilleure à leurs deux filles. Le père de cette famille proche, Ameer, est interprété par l’acteur australien Fayssal Bazzi et nous le voyons constamment se battre pour assurer la sécurité de sa famille.

L’autre histoire de liaison nous présente un jeune homme de famille local appelé Cam (joué par Jai Courtney de la renommée de The Suicide Squad). Ses amis lui disent qu’il devrait sortir de son emploi sans issue en tant que chaudronnier et devenir gardien de centre de détention. En fin de compte, il suit leurs conseils et nous pouvons voir qu’il y a maintenant beaucoup plus en réserve pour lui.

Il y a un autre scénario que nous ne voyons pas dans le premier épisode mais qui fait partie du deuxième épisode. C’est ici que nous présentons notre fille dorée, Asher Keddie, lorsqu’elle arrive pour jouer Clare – envoyée pour nettoyer le désordre des relations publiques qui se déroule au centre de détention lorsqu’il devient clair qu’une « fille blanche » telle que Sofie, devrait pas être là.

Asher Keddie entre dans le rôle de Clare dans le deuxième épisode de Stateless, chargé de nettoyer le désordre des relations publiques qui se déroule.

Alors – ça vaut le coup de regarder?

On a beaucoup parlé de la façon dont Apatride est magnifiquement tourné et présente un casting étoilé. C’est formidable de voir l’Australian Broadcasting Commission (ABC) investir dans une production dramatique avec tous les coûts que cela implique. Et tandis que le premier épisode se concentre de manière décevante sur l’histoire personnelle sensationnelle de Sofie, les autres scénarios montrent enfin plus de perspective sur ce que c’est que d’être envoyé dans un centre de détention ou de travailler dans un centre de détention – des perspectives que nous n’avions pas connues beaucoup auparavant.

Que ce soit suffisant pour garder Apatride reste à voir. Un grand nombre de critiques ont écrit sur «l’emballage blanc troublant» que nous voyons dans Apatride. Comme un examen dans Mashable résume, écrit par Alison Foreman et intitulé: La blancheur écrasante des «apatrides» de Netflix sape ses bonnes intentions:

«La série a de bonnes intentions, mais sa proportion narrative est contraire à son message sérieux. Les apatrides ont supposé que son public avait besoin de personnages blancs pour s’en soucier, renforçant le sentiment inquiétant de l’expérience de Rau – que les blancs seront toujours les premiers à être pris en compte en cas de crise. »

Et une autre critique du Detroit News de Tom Long déclare:

Une série sur la terrible façon dont le système des réfugiés est raconté par les yeux des Blancs est juste un peu bizarre, d’autant plus que des dizaines de milliers de personnes dans le monde défilent en appelant à l’égalité raciale. Je veux dire, yeesh….

Le système est un gâchis, sans aucun doute, totalement affreux, injuste et brutal. Et «apatride» aborde ce front. Il aurait juste été agréable de réfléchir davantage sur ceux qui sont maltraités que sur les Blancs qui les mettent en cage. Encore une fois, yeesh.

Donc, bien que ce soit un pas en avant pour voir une histoire sur les réfugiés qui orne enfin nos écrans, il y a évidemment beaucoup plus de mesures que nous devons prendre avant de couvrir ce problème de la manière qu’il mérite.