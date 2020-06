Nouvelle Citroën C4 : un look de SUV coupé

Les premières photos officielles de la nouvelle Citroën C4 (2020) ont été publiées par la marque aux Chevrons.

Les personnes qui ont espéré voir la nouvelle Citroën C4 dans sa forme de berline compacte traditionnelle risquent fort d’être déçues.

Un changement de style

La marque aux chevrons a décidé de donner à la nouvelle Citroën C4 un look de SUV. Pour ce faire, le constructeur a relevé le véhicule. Le style de la nouvelle C4 fait penser à un SUV coupé avec une ligne de toit plongeante.

Aucune information n’étant encore à disposition concernant les dimensions du modèle, la nouvelle C4 paraît pourtant « massive » pour la catégorie des compactes. Côté esthétique, elle bénéficie des mêmes styles incontournables chez Citroën à savoir le regard à double étage, les Airbump de protection ainsi qu’une fine calandre. Les feux arrière avec un design moderne font penser à celui du constructeur japonais Toyota, ceux du C-HR. Le seul cliché de l’intérieur dévoile un habitacle sobre et épuré. Un peu plus de folie et d’imagination n’auraient pas été de trop pour cette nouvelle Citroën C4. À l’intérieur, le véhicule est équipé d’une planche de bord très horizontale. Elle se dote également d’un nouveau combiné d’instrumentation numérique et d’un large écran tactile. Des options de personnalisations seront sans aucun doute disponibles avec plus de couleurs.

La nouvelle Citroën C4 a aussi une déclinaison 100 % électrique à côté des versions thermiques essence et diesel. Dans sa version électrique, elle est baptisée ë-C4. La seule information la concernant est que l’ë-C4 bénéficiera des fameuses suspensions à butées hydrauliques progressives et de sièges « Advanced Comfort ». À noter que la révélation complète de la nouvelle C4 interviendra le 30 juin prochain.