Nouvelle chaise de jeu ergonomique Herman Miller à 1500 $ de Logitech

Les périphériques et accessoires de jeu coûteux et haut de gamme ne sont pas nouveaux. Honnêtement, gifler le mot «joueur» sur un produit est généralement une invitation à une taxe nerd parce que quelqu’un quelque part est prêt à en payer le prix. Après tout, Louis Vuitton a publié un dollar de 2700 $ League of Legends-un sweat à capuche et il ne l’aurait pas fait s’il ne pensait pas qu’au moins une poignée de personnes prendrait l’appât. Cela peut expliquer le déploiement d’une collaboration de chaise de jeu intelligente par Logitech et le fabricant de meubles de luxe Herman Miller qui coûte près de 1500 dollars. La chaise de jeu a été annoncée en février, mais semble bientôt arriver sur le marché si les aperçus de sites comme The Verge sont un indicateur. Bien sûr, ce n’est pas aussi opulent que de payer près de 3000 $ pour un vêtement sur lequel l’un de mes quatre chats vomirait probablement quand je ne regarde pas, mais il n’y a pas de quoi éternuer.

Il y a deux mentalités quand il s’agit de quelque chose qui voit autant d’usure que les goûts d’une chaise de jeu. J’ai tendance à être un verre à moitié vide et à dire que je ne suis pas prêt à investir trop d’argent dans quelque chose dans lequel je vais littéralement m’asseoir tous les jours, car inévitablement, cela se cassera avec une certaine régularité. Cependant, l’autre camp dit que ces choses sont conçues spécifiquement à cet effet et qu’elles seraient donc construites pour durer. La chaise de jeu Embody de Logitech et Herman Miller propose une chaise qui, selon le site, n’a pas besoin d’être remplacée, allant même jusqu’à l’appeler «votre dernière chaise».

Alors, que vous apporte exactement une chaise le coût d’un paiement de loyer mensuel pour un appartement d’une chambre à Austin, au Texas?

La chaise est «fabriquée aux États-Unis avec des matériaux durables et durables» selon le site Web, avec une spécification de limite de poids maximale de 300 livres et moins. Il y a beaucoup d’ergonomie au travail avec la chaise qui serait «soutenue par la science», notamment le soutien de la colonne vertébrale et la répartition de la pression, et c’est probablement la raison du prix élevé. La chaise est conçue pour imiter une posture debout, même en position assise, ce qui contribue à la santé du dos.

Il ne semble pas que Logitech ait réellement offert beaucoup dans cette collaboration autre qu’un logo et une palette de couleurs. La FAQ sur le site Web de Herman Miller indique que «Logitech G a apporté son innovation en matière de technologie de jeu et sa compréhension approfondie des besoins des joueurs. Ils ont contribué à informer les mises à jour des produits et ont collaboré avec les ingénieurs de Herman Miller sur les améliorations apportées à nos produits. » La FAQ indique également que «le siège comporte une couche supplémentaire de mousse pour mieux soutenir votre posture pendant que vous jouez, et nous avons développé une nouvelle technologie pour vous garder au frais aussi.»

Herman Miller, en tant que marque, donne de bons résultats, en particulier dans le domaine du mobilier de bureau ergonomique. Sa collaboration avec un fabricant de produits comme Logitech, quelque peu connu comme étant abordable et d’entrée de gamme en matière de produits de jeu, est un peu inhabituelle, mais c’est peut-être simplement un moyen de faire connaître son nom à une marque qui n’est pas entrée dans l’espace du jeu. avant. Et comme un ami me l’a fait remarquer, qu’il s’agisse d’équipements audio ou de jeux, il y aura toujours ce contingent de personnes qui s’en tiennent à un vieil adage: cher c’est toujours mieux.

La chaise de jeu intelligente Logitech x Herman Miller Embody est maintenant disponible. Allez en acheter un et dites-nous combien de temps il dure. Je suis vraiment curieux maintenant.